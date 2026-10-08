Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đêm nhạc Virtuoso Concertos

Nghệ sĩ Ưu tú Trần Vương Thạch sẽ chỉ huy đêm nhạc. (Ảnh: HBSO cung cấp)

Đây là hành trình âm nhạc vô cùng đặc biệt với điểm nhấn chính là sự tham gia của hai nghệ sĩ khách mời: Nghệ sĩ violin quốc tế hàng đầu Stéphane Trần Ngọc và Nghệ sĩ piano tài năng Lưu Hồng Quang cùng Dàn nhạc Giao hưởng HBSO dưới sự chỉ huy của Nghệ sĩ Ưu tú Trần Vương Thạch.

Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc sinh sống tại Paris, tốt nghiệp thủ khoa chuyên ngành violin và nhạc thính phòng tại Nhạc viện Quốc gia của Pháp tại Paris khi mới 15 tuổi. Ông đã từng biểu diễn ở hơn 30 quốc gia, những bản thu âm của ông được phát hành ở nhiều nơi trên thế giới. Ông còn là một nhà sư phạm danh tiếng, là một trong những giảng viên môn violin có trình độ cao nhất của Nhạc viện Quốc gia Pháp. Ông còn được bổ nhiệm làm Trưởng khoa dây của Nhạc viện London.

Trong khi đó, nghệ sĩ Lưu Hồng Quang là một trong những nghệ sĩ piano trẻ tiêu biểu của Việt Nam trên sân khấu quốc tế, được đánh giá cao bởi kỹ thuật vững vàng, cảm xúc tinh tế và phong cách biểu diễn giàu chiều sâu.

Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc. (Ảnh: HBSO cung cấp)

Theo HBSO, lấy cảm hứng từ vẻ đẹp và sức cuốn hút của thể loại concerto, đêm nhạc đưa khán giả vào thế giới âm nhạc với nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, từ không khí rộn ràng, phóng khoáng trong Carnival Overture, op.92 của Antonín Dvořák, đến những thanh âm giàu bản sắc trong Violin Concerto của nhạc sĩ Hoàng Cương và sau cùng là chiều sâu hùng vĩ, đầy kịch tính của Piano Concerto No.1 in D Minor, op.15 của Johannes Brahms.

Ba tác phẩm với ba cá tính âm nhạc riêng biệt sẽ cùng tạo nên một dòng chảy nghệ thuật phong phú, nơi vẻ đẹp của dàn nhạc hòa quyện cùng sức biểu đạt và kỹ thuật điêu luyện của những nghệ sĩ độc tấu.

Mở đầu chương trình là Carnival Overture, op.92 của nhà soạn nhạc người Séc Antonín Dvořák. Tác phẩm như một cánh cửa mở ra thế giới của lễ hội rực rỡ, sống động và tràn đầy năng lượng. Những chuyển động linh hoạt cùng màu sắc phối khí phong phú tạo nên một màn khởi đầu giàu sức cuốn hút, đồng thời khắc họa rõ nét khả năng biểu đạt đầy sinh khí của Dvořák.

Nghệ sĩ piano Lưu Hồng Quang. (Ảnh: HBSO cung cấp)

Tiếp nối là bản Violin Concerto của nhạc sĩ Hoàng Cương, với phần độc tấu của nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc. Sự kết hợp giữa một tác phẩm mang dấu ấn của âm nhạc Việt Nam qua tiếng đàn của nghệ sĩ có bề dày hoạt động trên sân khấu quốc tế tạo nên một điểm nhấn đặc biệt cho đêm nhạc.

Nếu tiếng violin của Stéphane Trần Ngọc mở ra những đường nét linh hoạt, giàu màu sắc và đầy sức đối thoại thì những ngón đàn điêu luyện của Lưu Hồng Quang sẽ dẫn dắt khán giả vào một không gian âm nhạc rộng lớn, nơi sức mạnh, sự trữ tình và những chuyển động nội tâm cùng hiện hữu qua bản Piano Concerto No.1 in D Minor, op.15 của Johannes Brahms - một trong những tác phẩm concerto đồ sộ và giàu thử thách nhất của thế kỷ XIX.

Ngay từ những thanh âm mở đầu Maestoso, Brahms đã tạo dựng một không gian âm nhạc rộng lớn, dữ dội và đầy nội lực. Nhưng phía sau vẻ hùng vĩ ấy là một thế giới trữ tình sâu sắc, đặc biệt trong chương Adagio, nơi tiếng piano cất lên như một dòng độc thoại đầy suy tư. Để rồi ở chương cuối Rondo: Allegro non troppo, năng lượng được dồn nén trở lại trong những chuyển động mạnh mẽ, đưa tác phẩm đến một kết thúc đầy sức sống.