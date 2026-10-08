Ngày 10/10 là ngày gì? Những sự kiện diễn ra vào ngày 10 tháng 10 năm 2026

Các sự kiện diễn ra vào ngày 10/10:

- Ngày 10/10 Dương lịch - Ngày Giải phóng Thủ đô

Ngày Giải phóng Thủ đô là sự kiện lịch sử diễn ra lúc 8h ngày 10/10/1954, Quân đội Việt Nam tiến vào 5 cửa ô nhận bàn giao chính quyền từ quốc gia Việt Nam cùng một số cơ sở quân sự Pháp. Đây được coi là sự kiện quan trọng, là kết quả trực tiếp của Hội nghị Trung Giã và đánh dấu kết thúc cuộc chiến tranh Đông Dương. Đồng thời, sự kiện này khởi động tiến trình hai năm thi hành Hiệp định Geneva 1954.

Ngày Giải phóng Thủ đô là cột mốc quan trọng của lịch sử nước ta, thể hiện chiến thắng vẻ vang ngàn năm văn hiến. Ngày 10/10 đưa nước Việt Nam bước vào thời kỳ thoát khỏi ách thống trị, xóa bỏ áp bức bóc lột, nhân dân ta đứng lên làm chủ vận mệnh và mở đầu sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa.

- Ngày 10/10 Dương lịch - Ngày Chuyển đổi số quốc gia

Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 505/QĐ-TTg về ngày Chuyển đổi số quốc gia. Theo đó, ngày 10/10 hằng năm là ngày Chuyển đổi số quốc gia. Ngày Chuyển đổi số quốc gia được tổ chức nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số quốc gia, thực hiện có hiệu quả Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Đồng thời, nâng cao nhận thức của người dân trong toàn xã hội về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của chuyển đổi số cũng như thúc đẩy sự tham gia vào cuộc của cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân bảo đảm thành công của chuyển đổi số.

- Ngày 10/10 Dương lịch - Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam

Ngày 10/10/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ lâm thời nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ban sắc lệnh 46/SL về tổ chức đoàn thể luật sư. Do đó, ngày 10/10 là ngày trọng đại tôn vinh thế hệ luật sư Việt Nam có những đóng góp quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc và góp phần vào công cuộc xây dựng, phát triển đất nước. Ngày 14/1/2013 Thủ tướng Chính phủ ra quyết định số 149/QĐ-TTg chọn ngày 10/10 Dương lịch hằng năm là ngày truyền thống của luật sư Việt Nam.

- Ngày 10/10 Âm lịch - Ngày Tết Trùng Thập

Tết Trùng Thập hay còn gọi là Tết Song Thập là ngày lễ của các thầy thuốc hay Tết Cơm mới tháng 10. Theo tục lệ của Phật giáo, Tết này còn gọi là Tết Hạ Nguyên.

Ý nghĩa ngày Tết Trùng Thập:

- Ngày Tết Trùng Thập đối với thầy thuốc: Ngày 10/10 Âm lịch là thời điểm cây thuốc hội tụ khí âm dương, kết sắc 4 mùa Xuân Hạ Thu Đông để sinh trưởng phát triển và phát huy tác dụng chữa bệnh. Đó cũng là lý do những người thầy thuốc ngày xưa rất coi trọng ngày Tết Trùng Thập. Vào ngày này, những người thầy thuốc lên rừng hái thuốc, sau đó về tổ chức ăn uống cùng người thân và bạn bè.

- Tết Trùng Thập đối với ông Đồng bà Cốt: Ngày 10/10 Âm lịch là ngày có ý nghĩa quan trọng đối với ông Đồng, bà Cốt và họ thường làm mâm lễ lớn để cảm tạ thần linh che chở cho họ.

- Tết Trùng Thập đối với nông dân: Ngày 10/10 Âm lịch là thời điểm kết thúc vụ mùa trong năm. Do đó, ngày này người nông dân thường tổ chức ăn mừng để cảm tạ Tiên nông đã giúp đỡ họ có một mùa màng bội thu. Ngày nay, người nông dân thường làm bánh giày bằng gạo mới, nấu chè, nấu cỗ dâng cúng tế gia tiên và thần linh để bày tỏ lòng thành kính.

Hy vọng rằng, qua bài viết này, bạn đã biết được ngày 10/10 Dương lịch là ngày gì và ý nghĩa của các sự kiện diễn ra vào ngày này nhé!