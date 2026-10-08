Sẵn sàng cho Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV do Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức, sẽ diễn ra tối 9.10 tại Quảng trường 7.5, phường Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

Điểm nhấn của Lễ khai mạc là Chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng" với thời lượng khoảng 90 phút được chia thành 3 phần.

Buổi tổng duyệt Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV

Chương trình nhằm tôn vinh, giới thiệu và quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông; góp phần bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc trong đời sống đương đại và tiến trình hội nhập, phát triển đất nước.

Chương trình khẳng định sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào các dân tộc thiểu số và công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; đồng thời tôn vinh tinh thần đoàn kết, gắn bó của đồng bào dân tộc Mông cùng cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần củng cố sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ tổng duyệt

Bằng ngôn ngữ nghệ thuật tổng hợp giữa âm nhạc, múa, diễn xướng dân gian, hoạt cảnh, nghệ thuật sắp đặt và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình tái hiện những sắc màu tiêu biểu trong đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông: phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, âm nhạc, trang phục, nghề thủ công truyền thống, lao động, sinh hoạt cộng đồng và tình yêu quê hương, đất nước.

Qua đó tạo nên hành trình nghệ thuật từ bản sắc - hội tụ - tỏa sáng, kết nối những giá trị truyền thống với nhịp sống hôm nay.

Chương trình nghệ thuật tại Lễ tổng duyệt

Thông qua Ngày hội, chương trình góp phần quảng bá hình ảnh Điện Biên - vùng đất giàu truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng, cùng những giá trị đặc sắc của văn hóa dân tộc Mông đến nhân dân, du khách trong nước và bạn bè quốc tế; tăng cường giao lưu, kết nối giữa các địa phương có đồng bào dân tộc Mông sinh sống, thúc đẩy văn hóa gắn với phát triển du lịch.

Với tinh thần “Hội tụ và Tỏa sáng”, chương trình gửi gắm thông điệp về một cộng đồng các dân tộc Việt Nam đoàn kết trong đa dạng, gìn giữ bản sắc, cùng chung sức xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh, hạnh phúc trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Chương trình nghệ thuật được xây dựng theo hình thức bán sử thi kết hợp nghệ thuật dân gian đương đại, khai thác ngôn ngữ âm nhạc, múa, trình diễn dân gian, nghệ thuật sắp đặt và công nghệ sân khấu hiện đại nhằm tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông, đồng thời tạo nên một bức tranh nghệ thuật giàu cảm xúc, mang đậm bản sắc và tinh thần thời đại.

Đông đảo người dân và du khách theo dõi buổi tổng duyệt

Kết cấu Chương trình nghệ thuật "Sắc màu văn hóa dân tộc Mông - Hội tụ và tỏa sáng" gồm 3 chương xuyên suốt theo mạch cảm xúc từ bản sắc - khát vọng.

Trong đó, Chương I với chủ đề Trên đỉnh non cao: Tái hiện không gian văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Mông giữa núi rừng hùng vĩ; từ phong tục, tín ngưỡng, lễ hội, tiếng khèn, tiếng sáo đến nghề dệt lanh, thêu thổ cẩm, chợ phiên và những nét đẹp trong lao động, sinh hoạt, tình yêu đôi lứa. Qua đó, tôn vinh bản sắc văn hóa dân tộc Mông được gìn giữ, trao truyền qua nhiều thế hệ.

Chương II Sắc màu văn hóa dân tộc Mông: Khắc họa tình cảm, niềm tin của đồng bào dân tộc Mông với Đảng, Bác Hồ; cùng cộng đồng 54 dân tộc Việt Nam đoàn kết trong đấu tranh bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quê hương, đất nước. Những sắc màu văn hóa dân tộc Mông hòa trong bức tranh thống nhất, đa dạng của văn hóa Việt Nam.

Chương III Hội tụ và tỏa sáng: Thể hiện hình ảnh đồng bào dân tộc Mông trong thời kỳ đổi mới: gìn giữ và phát huy bản sắc, phát triển kinh tế, văn hóa, du lịch, xây dựng đời sống mới và hội nhập. Chương kết tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, cùng chung khát vọng xây dựng quê hương, đất nước giàu đẹp, văn minh trong kỷ nguyên mới.

Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa dân tộc Mông lần thứ IV dự kiến được truyền hình trực tiếp vào 20h10 trên kênh VTV8 Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên Báo và Phát thanh - Truyền hình Điện Biên.