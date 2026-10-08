5 chị em gái ở Lâm Đồng chi tiền tỷ xây nhà cấp 4 cách điệu tặng bố mẹ dưỡng già

5 chị em chung tay xây nhà mới

Cách đây vài tháng, xuất phát từ mong muốn có không gian sống đảm bảo an toàn và đầy đủ tiện nghi cho bố mẹ, chị Nguyễn Thị Lương Xuân (SN 1992) cùng 4 chị em gái quyết định đầu tư kinh phí, xây một ngôi nhà mới ở quê.

Căn nhà được xây dựng trên chính mảnh đất mà gia đình đã gắn bó nhiều năm, thuộc địa phận xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng (xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận cũ).

Chị Xuân cho biết, ngôi nhà cũ nơi các thành viên từng sinh sống có tuổi đời gần 30 năm, hiện trạng xuống cấp.

Khi các con gái trưởng thành và lần lượt lập gia đình ở các xã lân cận, bố mẹ chị vẫn sống tại đây.

5 chị em gái chi tiền tỷ xây nhà cấp 4 cách điệu tặng cha mẹ dưỡng già ở Lâm Đồng. Nguồn: TikTok Nguyễn Xu An

Tuy nhiên, vào mùa mưa, nhiều chỗ trong nhà bị dột, ẩm mốc. Thấy cuộc sống sinh hoạt của bố mẹ bị ảnh hưởng, chốn ở lại thiếu an toàn nên 5 chị em chị Xuân bàn bạc, chốt xây nhà mới cho khang trang, kiên cố hơn.

"Ngôi nhà mới được xây dựng theo đúng hướng cũ và thiết kế cũng có chút tương đồng để tận dụng lợi thế về vị trí tự nhiên, cảnh quan.

Chúng tôi cũng mong muốn hình ảnh của nhà cũ – nơi 5 chị em lớn lên và có nhiều kỷ niệm thời thơ ấu, vẫn luôn hiện hữu ngay cả khi không gian mới được hoàn thành.

Trước khi xây dựng, cả nhà cũng tham khảo vài mẫu thiết kế nhà đẹp hiện đại, rồi trao đổi với bên thầu sao cho không gian sống mới phải đảm bảo hài hòa với bối cảnh địa phương, phù hợp với diện tích đất và ngân sách sẵn có”, chị nói.

Chị Xuân (thứ 3 từ trái sang) cùng 4 chị em gái mừng tân gia bố mẹ

Món quà báo hiếu cha mẹ

Chị Xuân cũng tiết lộ, ngôi nhà được xây từ tháng 6/2026 và hoàn thiện sau 4 tháng thi công với diện tích rộng 126m2 (chiều ngang 7m, dài 18m).

Thay vì xây nhà cao tầng, bề thế như nhiều công trình truyền thống khác, họ ưu tiên làm nhà cấp 4 theo phong cách đơn giản nhưng vẫn có điểm nhấn nổi bật, nhờ chi tiết cách điệu ở mặt tiền và các khung cửa quanh nhà.

Đây cũng là mẫu không gian phù hợp với đời sống sinh hoạt của người lớn tuổi, giúp bố mẹ chị thuận tiện di chuyển giữa các khu vực chức năng, tránh phải leo bậc thang hay tốn sức dọn dẹp.

Đồng thời, việc xây nhà cấp 4 cũng tối ưu chi phí hơn các công trình cao tầng và tránh tình trạng lãng phí không gian khi không sử dụng hết.

Thay vì xây dựng hết phần đất, gia đình chị Xuân chừa một khoảng rộng làm sân trước nhà, tạo không gian sống thoáng đãng

“Ngôi nhà có thiết kế gồm phòng khách liên thông với khu vực bếp, 3 phòng ngủ và 1 phòng thờ.

Gia đình mình cũng chừa phần lớn diện tích đất để làm khoảng sân rộng trước nhà, vừa có chỗ đỗ xe, vừa đủ không gian cho các thành viên sum họp ăn uống ngoài trời khi về thăm bố mẹ”, chị Xuân chia sẻ.

Về nội thất, gia đình chị cũng ưu tiên bài trí đơn giản để tối ưu không gian, kết hợp phần tường được sơn sáng màu, tông trắng - xám lạnh, vừa tăng cảm giác thoáng đãng và rộng rãi, vừa giữ được nét kiến trúc hiện đại mà vẫn toát lên sự ấm cúng, gần gũi tự nhiên.

Xung quanh nhà, các cửa ra vào và cửa sổ được thiết kế uốn cong cách điệu, vừa có tác dụng lấy sáng đón gió, vừa giúp ngôi nhà trở nên mềm mại, có điểm nhấn riêng.

5 chị em gái chụp hình trước ngôi nhà mới hoàn thành mà họ xây tặng bố mẹ dưỡng già

Chị Xuân ước tính tổng chi phí hoàn thiện ngôi nhà hết khoảng 1 tỷ đồng. Trong đó chi phí xây dựng thô khoảng 700 triệu, còn lại là tiền làm sân trước – sau và sắm sửa nội thất.

Toàn bộ số tiền này được 5 chị em cùng nhau đóng góp.

“Từ khi công trình được hoàn thiện và đưa vào sử dụng, chúng mình rất vui vì cuối cùng cũng thực hiện được mong ước bấy lâu là xây tặng bố mẹ căn nhà mới.

Đây không chỉ là chốn an dưỡng tuổi già cho bố mẹ mà còn trở thành nơi gắn kết, hướng về cội nguồn của thế hệ con cháu trong gia đình”, chị Xuân bày tỏ.

Ảnh: Nguyễn Xu An