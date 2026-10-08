TPHCM mưa lớn kéo dài, phụ huynh lội nước gần 3km để đón con tan học

Sau hơn 4 thập kỷ đổi mới, đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế, tạo việc làm và đóng góp cho đất nước. Trước yêu cầu mới của kỷ nguyên vươn mình, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân Thái Nguyên đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển, đồng thời phải chủ động đổi mới, ứng dụng công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và sức cạnh tranh.