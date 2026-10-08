TPHCM mưa lớn kéo dài, phụ huynh lội nước gần 3km để đón con tan học
Chiều 7/10, mưa lớn trút xuống TPHCM đúng giờ tan tầm, khiến nhiều tuyến đường ngập sâu, giao thông đi lại khó khăn.
Theo ghi nhận của PV VietNamNet, tại các tuyến Nguyễn Gia Trí, Ung Văn Khiêm, D5…, nước dâng cao khiến nhiều phương tiện chết máy. Đến hơn 20h, một số khu vực vẫn mưa lớn, giao thông ùn ứ, người dân gặp nhiều khó khăn khi di chuyển về nhà.
Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tphcm-mua-lon-keo-dai-phu-huynh-loi-nuoc-gan-3km-de-don-con-tan-hoc-2562673.html