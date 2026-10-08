Mang hương vị quê nhà đến ngày hội ẩm thực xứ Thanh

Không gian Liên hoan văn hoá ẩm thực xứ Thanh năm 2026 tại Công viên Hội An.

Những ngày trước khi Liên hoan khai mạc, công việc chuẩn bị tại các gian hàng diễn ra khẩn trương. Hàng hóa được vận chuyển đến địa điểm tổ chức. Các dụng cụ chế biến, nguyên liệu và sản phẩm đóng gói được sắp xếp theo từng khu vực.

Với những người trực tiếp mang món ăn đến Liên hoan, phía sau một gian hàng là nhiều công việc phải chuẩn bị trước. Số lượng nguyên liệu phải được tính toán. Cách bảo quản cũng được cân nhắc để sản phẩm giữ được chất lượng trong những ngày diễn ra sự kiện.

Chuẩn bị kỹ từng món ngon

Tại gian hàng của tỉnh Phú Thọ, các sản phẩm đặc trưng của vùng Đất Tổ được chuẩn bị để giới thiệu đến người dân và du khách. Bánh chưng, bánh sắn, thịt chua, bánh gạo lứt... mang theo những nét riêng trong văn hóa ẩm thực của địa phương.

“Chúng tôi muốn mang đến đây những sản phẩm đặc trưng của quê hương để khách đến Liên hoan có dịp thưởng thức và hiểu thêm về ẩm thực Phú Thọ”, đại diện gian hàng chia sẻ.

Không chỉ phục vụ nhu cầu thưởng thức tại chỗ, các sản phẩm được lựa chọn còn phải phù hợp để trưng bày, giới thiệu và bán cho khách mang về. Vì vậy, khâu đóng gói, bảo quản được các cơ sở chú trọng.

Với những món ăn được chế biến trực tiếp, nguyên liệu được chuẩn bị theo từng phần để chủ động phục vụ khi lượng khách đông.

“Đi Liên hoan, điều chúng tôi quan tâm là làm sao để món ăn đến tay khách vẫn giữ được hương vị vốn có. Khách ăn ngon, hỏi thêm về sản phẩm, về quê mình, mới là điều chúng tôi mong muốn”, đại diện gian hàng Phú Thọ cho biết.

Không gian Liên hoan năm nay không chỉ có các sản phẩm của Thanh Hóa mà còn quy tụ đặc sản từ nhiều địa phương. Đến từ quê hương quan họ Bắc Ninh, các gian hàng mang theo nem Bùi, bánh cuốn Mão Điền, bánh phủ thẻ...

Những món ăn đặc trưng của cố đô Huế, tỉnh Hưng Yên và nhiều địa phương khác cũng được giới thiệu rất hấp dẫn.

Gian hàng của tỉnh Hưng Yên mang đến Liên hoan nhiều sản phẩm gắn với quả nhãn đặc sản của địa phương.

Sự góp mặt của nhiều vùng miền tạo nên một không gian ẩm thực đa dạng. Người dân Thanh Hóa có thêm cơ hội thưởng thức những món ăn vốn gắn với các địa danh khác mà không cần đi xa.

Một số món được chế biến ngay tại chỗ. Khách có thể quan sát quá trình làm món và thưởng thức khi sản phẩm vừa hoàn thiện. Những sản phẩm đã chế biến sẵn được đóng gói, trưng bày để khách mua dùng hoặc mang về làm quà.

Đưa đặc sản đến gần du khách

Ở các gian hàng, việc chuẩn bị sản phẩm không chỉ nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống trong những ngày diễn ra Liên hoan. Với nhiều cơ sở, đây còn là dịp đưa sản phẩm đến gần hơn với khách hàng.

Một sản phẩm đặc sản khi xuất hiện tại Liên hoan có cơ hội tiếp cận nhiều nhóm khách khác nhau. Người dân địa phương có thể tìm hiểu và mua về sử dụng. Du khách từ các tỉnh, thành phố khác có thêm lựa chọn để thưởng thức hoặc làm quà.

Du khách trải nghiệm không gian văn hoá ẩm thực xứ Thanh năm 2026.

“Khách đến mỗi người một nhu cầu. Có người muốn ăn thử ngay, có người hỏi mua về. Qua những câu hỏi của khách, chúng tôi biết họ quan tâm đến điều gì ở sản phẩm”, đại diện gian hàng tham gia Liên hoan chia sẻ.

Đây cũng là điểm khác với việc bán hàng tại cửa hàng quen thuộc. Tại Liên hoan, người bán có điều kiện trực tiếp giới thiệu về nguồn gốc, nguyên liệu, cách chế biến của sản phẩm. Phản hồi của khách hàng cũng đến trực tiếp và nhanh hơn.

Với các sản phẩm có thể bảo quản, đóng gói và vận chuyển, việc tiếp cận khách du lịch còn giúp mở rộng thị trường. Một sản phẩm được biết đến tại Liên hoan có thể tiếp tục được tìm mua sau sự kiện thông qua cửa hàng, điểm bán hoặc các kênh trực tuyến.

Đặc sản Huế được trưng bày và bán thu hút nhiều thực khách đến trải nghiệm.

Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 có gần 200 gian hàng đến từ nhiều xã, phường trong tỉnh, doanh nghiệp, cơ sở đào tạo du lịch và các đơn vị từ 14 tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là nơi để các sản phẩm ẩm thực địa phương gặp gỡ, giới thiệu và tìm kiếm thêm cơ hội kết nối với người tiêu dùng.

Tại Công viên Hội An, những món ăn được chế biến, những sản phẩm được trưng bày và câu chuyện về mỗi vùng đất đang được giới thiệu trực tiếp đến thực khách.

Từ những món ăn quen thuộc, mỗi gian hàng đang góp thêm một hương vị vào không gian ẩm thực chung tại Công viên Hội An.