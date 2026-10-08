Các đại biểu dự chương trình tổng duyệt.

Dự tổng duyệt có các đồng chí: Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban tổ chức Lễ hội.

Các đại biểu dự chương trình tổng duyệt.

Màn khai từ tại chương trình tổng duyệt.

Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 là sự kiện văn hóa, du lịch và xúc tiến thương mại quy mô lớn, nhằm tôn vinh giá trị cà phê Arabica Sơn La, tri ân những người trồng, chăm sóc cây cà phê; đồng thời quảng bá hình ảnh, thương hiệu, bản sắc văn hóa và tiềm năng phát triển của tỉnh, lan tỏa giá trị cà phê Arabica Sơn La đến các thị trường trong nước và quốc tế.

Tổng duyệt Chương trình khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026.

Đông đảo khán giả đến xem chương trình.

Với chủ đề “Arabica Sơn La - Vươn tầm thế giới”, chương trình khai mạc được dàn dựng công phu, gồm phần lễ và chương trình nghệ thuật. Mạch nghệ thuật xuyên suốt được xây dựng từ câu chuyện về đất, con người và dòng chảy văn hóa Sơn La, tái hiện hành trình cây cà phê bén rễ, phát triển, trở thành sản phẩm mang dấu ấn riêng của vùng đất Tây Bắc và từng bước vươn ra thị trường thế giới.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Sơn La - Bản giao hưởng đất trời”; “Bình minh miền đất dốc”; “Arabica Sơn La - Khát vọng vươn xa”. Các tiết mục kết hợp ca, múa, nhạc, lời dẫn, hình ảnh và công nghệ sân khấu, tập trung thể hiện vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa các dân tộc, lao động sản xuất, sự phát triển của ngành hàng cà phê và khát vọng hội nhập của Sơn La.

Các tiết mục múa hát tại chương trình.

Chương trình có sự tham gia của các nghệ sĩ, nghệ nhân, các câu lạc bộ xòe Thái cùng lực lượng biểu diễn chuyên nghiệp. Ấn tượng là màn Drone Light Show mở ra một không gian nghệ thuật đầy sắc màu trên bầu trời, nơi những hình ảnh về đất, người, mùa hoa cà phê và hạt Arabica được kết nối thành câu chuyện về quê hương, bản sắc và khát vọng vươn xa của Sơn La.

Tổng duyệt chương trình, đồng chí Nguyễn Đình Việt, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan của tỉnh, đơn vị tổ chức sự kiện rà soát tổng thể chương trình khai mạc, điều chỉnh kết cấu, tiết mục, sân khấu, hình ảnh trong chương trình nghệ thuật làm nổi bật về thương hiệu cà phê Sơn La, mảnh đất, văn hóa, con người Sơn La.

Tiết mục nghệ thuật tại chương trình.

Chương trình khai mạc Lễ hội Cà phê Sơn La lần thứ hai năm 2026 diễn ra vào 20 giờ ngày 10/10 tại Quảng trường Tây Bắc, được truyền hình trực tiếp trên kênh Snews của Báo và Phát thanh, Truyền hình Sơn La, các nền tảng số và tiếp sóng trên các kênh truyền hình của các tỉnh, thành phố.