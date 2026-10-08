Nhà lưu trú 0 đồng – điểm tựa cho người nuôi bệnh nhân

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận thăm hỏi thân nhân người bệnh nặng đang nghỉ ngơi tại Nhà lưu trú “Hiểu và Thương”. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Giường ngủ miễn phí giữa những ngày dài

Ở bệnh viện, người bệnh mệt mỏi vì những cơn đau; người nuôi bệnh cũng kiệt sức sau những đêm dài thức trắng. Với những ca bệnh nặng, thời gian nằm viện có thể kéo dài hàng tuần, thậm chí hàng tháng. Khi ấy, bên nỗi lo sức khỏe của người thân còn là nỗi lo cơm áo, chỗ nghỉ và những khoản chi phí phát sinh mỗi ngày.

Tại Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, tỉnh Khánh Hòa, Nhà lưu trú “Hiểu và Thương” trở thành một khoảng lặng cần thiết giữa những ngày tất bật ấy.

Ngày 8/10, trong căn phòng dành cho thân nhân người bệnh, chúng tôi chứng kiến hình ảnh mỗi người một câu chuyện. Người tranh thủ ngả lưng sau nhiều đêm mất ngủ; người vội dùng bữa rồi trở lại khoa điều trị; có người vừa nghe tiếng loa gọi đã bật dậy, tất tả trở về bên giường bệnh.

Một chỗ ngủ sạch sẽ, một bữa cơm miễn phí, tưởng là việc rất nhỏ, nhưng lại có ý nghĩa lớn với những người đang ngày đêm túc trực bên người thân.

Hơn 20 ngày qua, bà Nguyễn Thị Thu Thảo, ở xã Xuân Hải, gần như chỉ quanh quẩn giữa Nhà lưu trú và Khoa Hồi sức-Tích cực-Chống độc, nơi người mẹ 91 tuổi đang điều trị.

Chăm người bệnh nặng là những ngày dài đằng đẵng. Có lúc mệt đến rã rời, nhưng bà Thảo vẫn cố gắng ở bên mẹ. Bởi với bà, khi người thân cần mình, không có lý do gì để rời đi.

“Trước đây không có nhà lưu trú, tôi phải nằm ở sảnh bệnh viện, vừa mệt vừa không được nghỉ ngơi tử tế. Nay có chỗ ở sạch sẽ, miễn phí; mỗi ngày được hỗ trợ cả ba bữa ăn, cho nên tôi có thể ngủ được một chút, có sức để tiếp tục chăm mẹ”, bà Thảo chia sẻ.

Nỗi lo phải rời xa người bệnh cũng được giảm bớt. Hệ thống loa của Nhà lưu trú giúp bệnh viện nhanh chóng gọi thân nhân khi bác sĩ cần trao đổi hoặc có việc cần giải quyết. Ban đêm, nếu người nhà ngủ quên, nhân viên bảo vệ trực tiếp đến gọi.

Anh James Nguyễn, ở Thành phố Hồ Chí Minh, bày tỏ niềm vui với lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận sau những ngày lưu trú để chăm mẹ già đang điều trị tại bệnh viện. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Cùng chung cảm nhận, anh James Nguyễn, ở Thành phố Hồ Chí Minh, đang chăm mẹ hơn 90 tuổi, cho biết những ngày ở đây anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Từ lúc đăng ký đến khi nhận giường, mọi thủ tục đều được nhân viên hướng dẫn tận tình. Cảm giác như ở nhà mình.

Chia sẻ một chỗ nghỉ, trao thêm sức lực

Nhà lưu trú “Hiểu và Thương” được Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận đưa vào hoạt động từ tháng 8/2025, dành cho thân nhân người bệnh đang điều trị tại các khoa hồi sức, gây mê hồi sức và những trường hợp phải nằm viện dài ngày.

Trên diện tích khoảng 120m², khu lưu trú bố trí 140 giường riêng cho nam và nữ, cùng hệ thống quạt, tivi, máy lọc nước nóng lạnh, tủ đựng đồ cá nhân, ổ cắm sạc điện thoại, khu vệ sinh và camera giám sát.

Thân nhân bệnh nhân có thời gian nghỉ ngơi tại nhà lưu trú để có sức khỏe đồng hành với người thân đang điều trị. (Ảnh: NGUYỄN TRUNG)

Đáng chú ý, hệ thống loa phát thanh được kết nối để bệnh viện có thể nhanh chóng liên hệ với thân nhân khi cần thiết. Nhờ đó, người nhà vừa có thể nghỉ ngơi, vừa không quá thấp thỏm vì sợ bỏ lỡ thông tin từ khu điều trị.

Theo ông Lê Huy Thạch, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, mục tiêu của Nhà lưu trú không đơn thuần là tạo một nơi ngủ miễn phí, mà còn xây dựng một không gian sạch sẽ, an toàn để thân nhân người bệnh thật sự có thời gian được nghỉ ngơi.

“Người nhà bệnh nhân phải ở đây nhiều ngày. Nếu nơi nghỉ ngơi sạch, thoải mái thì họ mới có sức khỏe và tinh thần để chăm người bệnh”, ông Thạch nói.

Số lượng giường có hạn, cho nên bệnh viện ưu tiên hỗ trợ cho người nhà bệnh nhân nặng, nguy kịch; người dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa; người ở xa bệnh viện; hộ nghèo, cận nghèo, người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, phụ nữ mang thai và những trường hợp đặc biệt khó khăn.

Một chiếc giường miễn phí không thể làm vơi hết những nhọc nhằn của một gia đình có người thân mắc bệnh nặng. Nhưng giữa những ngày dài nơi bệnh viện, một chỗ ngả lưng, một bữa cơm nóng và một không gian đủ yên để ngủ một giấc ngắn cũng có thể giúp họ nhẹ đi một phần gánh nặng.

Bởi đôi khi, để tiếp tục đồng hành cùng người mình thương, người ta chỉ cần một nơi được nghỉ ngơi tử tế.

Rồi sau giấc ngủ ngắn, họ lại trở về bên giường bệnh, nắm lấy bàn tay người thân, lặng lẽ chờ một tín hiệu tốt lành. Và trong những thời khắc mong manh ấy, sự sẻ chia từ một mái nhà lưu trú 0 đồng có thể trở thành nguồn động viên để họ vững lòng hơn trên hành trình níu giữ hy vọng.