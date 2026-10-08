Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico qua ảnh tư liệu

Triển lãm là kết quả hợp tác giữa Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Bảo tàng Phụ nữ Mexico và nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez de León, với sự hỗ trợ của Đại sứ quán Mexico tại Việt Nam.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết phát biểu khai mạc triển lãm

Triển lãm giới thiệu các tác phẩm của nhiếp ảnh gia Agustín Víctor Casasola (1874 - 1938), được trích từ Bộ sưu tập nhiếp ảnh Casasola, ghi lại hình ảnh những người phụ nữ Mexico tham gia Cách mạng Mexico (1910 - 1920). Công tác giám tuyển do María del Mar Cuervo và Adrián Casasola thực hiện.

Những người phụ nữ này được biết đến với tên gọi “soldaderas”. Họ đồng hành cùng các đạo quân cách mạng, đảm nhiệm nhiều công việc như tiếp tế, y tế, thông tin liên lạc; một số hoạt động với tư cách nhà báo, nhà hoạt động xã hội và trực tiếp cầm súng chiến đấu.

Hình ảnh những “soldaderas” trở thành một trong những biểu tượng dễ nhận biết của Cách mạng Mexico, thể hiện vai trò và những đóng góp của phụ nữ trong một giai đoạn lịch sử quan trọng của đất nước.

Giám đốc Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Tuyết cho biết, với mong muốn lưu giữ, tôn vinh và lan tỏa những câu chuyện về phụ nữ, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam luôn chú trọng kết nối những giá trị và đóng góp của phụ nữ Việt Nam với phụ nữ trên thế giới.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín phát biểu tại buổi khai mạc triển lãm

Triển lãm lần này là dịp để công chúng Việt Nam tìm hiểu về những phụ nữ Mexico kiên cường, giàu nghị lực qua các tư liệu hình ảnh quý giá, đồng thời góp phần tăng cường sự hiểu biết và tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Đại sứ Mexico tại Việt Nam Alejandro Negrín nhấn mạnh, triển lãm giúp công chúng Việt Nam hiểu thêm về Cách mạng Mexico - cuộc cách mạng xã hội đầu tiên của thế kỷ XX - thông qua việc tôn vinh vai trò và những đóng góp của những phụ nữ trực tiếp tham gia cuộc đấu tranh vũ trang.

Theo Đại sứ, các tác phẩm được giới thiệu tại triển lãm đều được trích từ Kho lưu trữ Casasola, một trong những nguồn tư liệu hình ảnh quan trọng về giai đoạn lịch sử này. Triển lãm cũng mở ra cơ hội đối thoại giữa Mexico và Việt Nam về những nỗ lực và thành tựu của hai nước trong xây dựng xã hội công bằng, bao trùm hơn.

Những hình ảnh tại triển lãm

Nhà báo, nhà văn, nhà hoạt động văn hóa Kyra Núñez de León, một trong những người thúc đẩy triển lãm, chia sẻ: “Những bức ảnh này cho phép chúng ta khám phá những gương mặt, những câu chuyện và những khoảnh khắc đưa chúng ta đến gần hơn với những người phụ nữ đã sống qua thời kỳ cách mạng Mexico.

Việc đưa bộ sưu tập này đến Việt Nam là một cách để chia sẻ một phần ký ức của chúng tôi, đồng thời mở ra cuộc đối thoại giữa phụ nữ của hai quốc gia có bề dày lịch sử và văn hóa vô cùng phong phú”.

Triển lãm cũng tiếp nối hoạt động giao lưu giữa hai bảo tàng phụ nữ của Việt Nam và Mexico. Tháng 8.2025, tại Bảo tàng Phụ nữ Mexico, triển lãm về Nữ tướng Nguyễn Thị Định và Đội quân tóc dài do Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam thực hiện đã được giới thiệu tới công chúng Mexico.

Du khách tham quan triển lãm

Lần này, câu chuyện về những “soldaderas” được giới thiệu tại Hà Nội, tạo nên sự tiếp nối trong hoạt động trao đổi văn hóa, qua đó làm nổi bật những điểm gặp gỡ trong câu chuyện về phụ nữ của hai quốc gia.

Từ "Đội quân tóc dài" của Việt Nam đến những “soldaderas” của Mexico, những câu chuyện được kể qua các tư liệu lịch sử cho thấy vai trò của phụ nữ không chỉ hiện diện trong đời sống gia đình, xã hội mà còn gắn với những bước ngoặt lớn của đất nước.

Triển lãm “Những nữ chiến sĩ cách mạng Mexico” mở cửa đón khách tham quan đến ngày 22.10 tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, số 36 Lý Thường Kiệt, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.