Hơn 600 món ăn hội tụ tại Liên hoan Ẩm thực Xứ Thanh

Tối 8.10, tại Công viên Hội An (phường Hạc Thành), Sở VHTTDL Thanh Hóa khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 với chủ đề “Đậm bản sắc - Bừng tinh hoa”.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực năm 2026

Diễn ra từ ngày 8 đến 11.10, liên hoan quy tụ gần 200 gian hàng của các xã, phường trong tỉnh, cơ sở đào tạo du lịch, doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch đến từ 20 tỉnh, thành phố cùng nước bạn Lào.

Các gian hàng giới thiệu hơn 600 món ăn, đồ uống và đặc sản OCOP, trong đó có nem chua, bánh răng bừa, chả tôm, hải sản biển của Thanh Hóa; chả mực Hạ Long, bánh tôm Hà Nội, cháo lươn Nghệ An, bánh lọc Huế, cơm cháy Ninh Bình, bánh tráng trộn Tây Ninh và các món ăn đặc trưng của Lào.

Sự kiện còn có hoạt động trình diễn chế biến món ăn, vinh danh các doanh nghiệp, đơn vị và gian hàng tiêu biểu.

Tại không gian văn hóa các dân tộc xứ Thanh, du khách được tìm hiểu đời sống của đồng bào Mường, Thái; thưởng thức ẩm thực truyền thống, xem văn nghệ dân gian, trò chơi, trò diễn và tham quan các sản phẩm thủ công, đặc sản địa phương.

Các địa phương, doanh nghiệp giới thiệu điểm đến, tuyến, tour và chương trình kích cầu du lịch mùa thu - đông năm 2026.

Hoạt động liên hoan được livestream trên nền tảng số, mạng xã hội với sự tham gia của KOL, KOC và các nhà sáng tạo nội dung.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện trở thành hoạt động du lịch thường niên, góp phần quảng bá ẩm thực, văn hóa và sản phẩm du lịch của Thanh Hóa cùng các địa phương tham gia.