Thanh Hóa: Ẩm thực hội tụ tinh hoa, lan tỏa văn hóa

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa và Cục Du lịch Việt Nam thực hiện nghi thức khai mạc Liên hoan. (Ảnh: Mai Luận)

Theo đó, liên hoan về ẩm thực không chỉ giới thiệu đơn thuần dưới góc độ “món ăn”, mà được đặt trong mối liên hệ với văn hóa, con người, vùng đất và sản phẩm du lịch.

Tại không gian văn hóa các dân tộc xứ Thanh, du khách sẽ được tìm hiểu, trải nghiệm những nét sinh hoạt văn hóa cộng đồng của đồng bào Mường, Thái, thưởng thức ẩm thực truyền thống, xem trình diễn văn nghệ dân gian, trò chơi, trò diễn và khám phá các sản phẩm thủ công, đặc sản địa phương.

Đặc biệt, không gian ẩm thực Lào tạo thêm sự hấp dẫn bởi nét độc đáo, sắc màu văn hóa quốc tế.

Màn chào mừng, giới thiệu về nem chua xứ Thanh. (Ảnh: Mai Luận)

Một tiết mục văn nghệ giới thiệu nét độc đáo, đặc sắc của văn hóa Lào. (Ảnh: Mai Luận)

Phát biểu khai mạc Liên hoan Văn hóa ẩm thực Xứ Thanh năm 2026, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa, ông Lê Văn Trung nhấn mạnh: Ẩm thực là văn hóa, là bản sắc. Du khách không chỉ đến một điểm đến để tham quan và luôn tự hỏi ăn gì, trải nghiệm gì, khám phá câu chuyện gì, mang gì về sau chuyến đi.Biến những món ăn đặc sản, những sản vật địa phương thành những sản phẩm du lịch có thương hiệu, có câu chuyện, có trải nghiệm, khẳng định và lan tỏa giá trị là xu hướng tiêu dùng văn hóa và trải nghiệm điểm đến.

Lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa cho biết,ngành du lịch Thanh Hóa đang hướng tới việc tăng giá trị từ mỗi chuyến đi, tăng mức chi tiêu, kéo dài thời gian lưu trú và để du khách mang theo những ký ức đẹp về Thanh Hóa; đồng thời tin tưởng liên hoan là nơi gặp gỡ, giao lưu, kết nối giữa các địa phương, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp, giữa sản phẩm với thị trường, giữa văn hóa với du lịch.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phát biểu khai mạc Liên hoan Văn hóa Ẩm thực. (Ảnh: Mai Luận)

Liên hoan giới thiệu, trải nghiệm, thưởng thức hơn 600 món ăn, đồ uống, đặc sản OCOP tại gần 200 gian hàng của các xã, phường, doanh nghiệp đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước. Từ những món ăn đậm bản sắc ở vùng miền núi như xôi ngũ sắc, cá nướng Pa Pỉnh Tộp, thịt khô, đến các đặc sản nổi tiếng như chả mực Hạ Long, bánh tôm Hà Nội, cháo lươn Nghệ An, bánh lọc Huế, cơm cháy Ninh Bình, bánh tráng trộn Tây Ninh…, rồi nem chua, nem nướng xứ Thanh và đặc sản của nước bạn Lào. Tất cả tạo nên một không gian giao lưu ẩm thực đa dạng, nơi người dân, du khách có thể cùng lúc khám phá nhiều đặc sản tiêu biểu của các vùng miền.

Đến với liên hoan, nhân dân, du khách sẽ được thưởng thức nhiều món ăn, sản vật đặc sắc; trải nghiệm không gian văn hóa các dân tộc; xem trình diễn chế biến ẩm thực, pha chế; thưởng thức các chương trình văn hóa, nghệ thuật và tham gia nhiều hoạt động hấp dẫn.

Thông qua các gian hàng, doanh nghiệp, các địa phương không chỉ giới thiệu, chế biến, bán đặc sản mà còn tư vấn điểm đến, giới thiệu tuyến, tour du lịch, chương trình khuyến mại, giảm giá, qua đó biến sự kiện thành một không gian kết nối giữa ẩm thực-sản phẩm OCOP-điểm đến-doanh nghiệp-du khách.

Người tiêu dùng chọn mua sản phẩm của tỉnh Lào Cai. (Ảnh: Mai Luận)

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức liên hoan sẽ chấm chọn, trao giải về gian hàng, món ăn, đồ uống, trình diễn nghề, trang trí, thực đơn..., qua đó khuyến khích các đơn vị nâng cao chất lượng và tính sáng tạo sản phẩm.

Năm nay, liên hoan có sự tham gia đội ngũ truyền thông, các nhà sáng tạo nội dung trên nền tảng số phối hợp cùng các doanh nghiệp, chủ thể OCOP và đơn vị tham gia để thực hiện các hoạt động livestream giới thiệu, quảng bá, hỗ trợ bán các sản phẩm đặc sản, ẩm thực, sản phẩm OCOP, hàng hóa tiêu biểu trực tuyến.

Các hoạt động trong khuôn khổ liên hoan sẽ được livestream trên các nền tảng số, mạng xã hội, tạo điều kiện để người dân, du khách ở xa vẫn có thể theo dõi, tương tác, trải nghiệm không khí của sự kiện.

Người dân Thanh Hóa lựa chọn, thưởng thức ẩm thực của thành phố Huế. (Ảnh: Mai Luận)

Nhờ đó, liên hoan làm cho ẩm thực tiếp tục bừng sáng tinh hoa, tỏa lan văn hóa và đây cũng là cơ hội để các đơn vị giao lưu, học hỏi, trình diễn kỹ năng nghề, giới thiệu sản phẩm, kết nối kinh doanh và tìm kiếm cơ hội hợp tác. Liên hoan Văn hóa ẩm thực Xứ Thanh năm 2026 sẽ kéo dài đến 11/10/2026.