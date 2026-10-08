TP.HCM giới thiệu sách và văn hóa Việt tại Hội sách Frankfurt 2026

Gian hàng của TP.HCM tại Hội sách Frankfurt 2026

Hội sách Frankfurt 2026 (Frankfurter Buchmesse), một trong những sự kiện xuất bản quốc tế lớn, diễn ra từ ngày 7 - 11.10 tại Đức. Tham dự sự kiện, TP.HCM giới thiệu các ấn phẩm tiêu biểu, qua đó quảng bá hoạt động xuất bản và những giá trị văn hóa của thành phố đến các đối tác, độc giả quốc tế.

Gian hàng của TP.HCM có sự tham gia của Nhà xuất bản Tổng hợp TP.HCM, Nhà xuất bản Trẻ, Phương Nam Book và Comicola. Các đơn vị mang đến nhiều ấn phẩm thuộc các lĩnh vực văn học, lịch sử, văn hóa, ẩm thực, du lịch, truyện tranh và các sản phẩm xuất bản dành cho độc giả trẻ.

Giới thiệu sách và văn hoá Việt Nam đến khách nước ngoài tham quan

Điểm đáng chú ý là gần 100 tựa sách tiếng Anh và sách song ngữ được lựa chọn để giới thiệu tại sự kiện. Việc tăng số lượng sách ngoại văn và song ngữ nhằm tạo thuận lợi cho các nhà xuất bản, đơn vị phát hành, đối tác quốc tế và độc giả nước ngoài tiếp cận nội dung về Việt Nam.

Không chỉ giới thiệu các tác phẩm, hoạt động tham dự Hội sách Frankfurt còn tạo điều kiện để các đơn vị xuất bản của TP.HCM tìm kiếm cơ hội trao đổi, hợp tác và kết nối bản quyền với đối tác nước ngoài.

Đây cũng là một trong những hướng đi nhằm mở rộng thị trường cho sách Việt, đồng thời đưa các nội dung về lịch sử, văn hóa và đời sống Việt Nam đến với độc giả quốc tế.

Đoàn công tác TP.HCM do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam làm trưởng đoàn tại Hội sách Frankfurt 2026

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đức, Đoàn công tác TP.HCM do ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở VHTT TP.HCM, Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Đức.

Tại buổi làm việc, đoàn trao đổi về các giải pháp tăng cường hoạt động ngoại giao văn hóa, trong đó có việc phát huy vai trò của sách và xuất bản phẩm trong kết nối cộng đồng người Việt với quê hương, đồng thời giới thiệu văn hóa Việt Nam đến công chúng quốc tế.

Đoàn công tác đề xuất Tổng Lãnh sự quán hỗ trợ đưa sách tiếng Việt vào các thư viện cộng đồng tại Đức, đáp ứng nhu cầu đọc và góp phần duy trì tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Bên cạnh đó, hoạt động biên dịch sách cũng được đề xuất đẩy mạnh nhằm tạo thêm điều kiện để các tác phẩm Việt Nam tiếp cận độc giả quốc tế.

Hiện Đức có cộng đồng hơn 300.000 người Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc. Việc duy trì tiếng Việt và các hoạt động văn hóa trong cộng đồng vì thế được xem là một nội dung quan trọng trong kết nối các thế hệ người Việt xa quê.

Trong lĩnh vực giáo dục tiếng Việt, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Frankfurt phối hợp với Khoa Đông phương học - Đại học Frankfurt triển khai các lớp tiếng Việt dành cho trẻ em người Việt thế hệ thứ hai và thứ ba. Hoạt động này góp phần giúp thế hệ trẻ duy trì ngôn ngữ, đồng thời tạo cơ hội để văn hóa Việt Nam được giới thiệu rộng hơn trong môi trường sở tại.

Hoạt động giới thiệu sách tại gian hàng TP.HCM trong khuôn khổ Hội sách Frankfurt 2026

Cũng tại buổi làm việc, ông Nguyễn Ngọc Hồi đề xuất nghiên cứu tổ chức Hội sách Việt Nam tại Frankfurt trong thời gian tới. Theo đó, hoạt động có thể kết hợp giới thiệu sách với các chương trình giao lưu văn hóa, biểu diễn nghệ thuật và quảng bá các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghiệp văn hóa.

Đề xuất xây dựng Không gian văn hóa Việt Nam tại Frankfurt cũng được đặt ra, hướng tới hình thành một địa điểm sinh hoạt văn hóa cho cộng đồng người Việt, đồng thời trở thành không gian giao lưu giữa Việt Nam với công chúng Đức và quốc tế.

Từ việc tham gia một sự kiện xuất bản quốc tế như Hội sách Frankfurt, TP.HCM đang mở rộng cách tiếp cận trong quảng bá văn hóa, không chỉ thông qua trưng bày sách mà còn gắn hoạt động xuất bản với giao lưu, hợp tác quốc tế và ngoại giao văn hóa.

Đây cũng là hướng kết nối góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế thông qua sách và các sản phẩm công nghiệp văn hóa.