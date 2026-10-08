Người trẻ 'xuyên không' về Quảng trường Ba Đình năm 1945

Trở về thời khắc thiêng liêng do Đài Tiếng nói Việt Nam phối hợp với UBND phường Cửa Nam tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2026). Chương trình phục vụ công chúng từ 8h đến 18h, trong hai ngày 10 và 11/10/2026.

Theo đó, thông qua công nghệ thực tế ảo (VR), người dân và du khách sẽ được “xuyên không thời gian” trở về Quảng trường Ba Đình năm 1945. Đây cũng là cách chương trình Trở lại khoảnh khắc thiêng liêng đưa lịch sử đến gần hơn với công chúng trẻ, nhóm khán giả vốn đã quen với những trải nghiệm tương tác và công nghệ số.

“Mình từng học và đọc về ngày 2/9/1945 rất nhiều lần, nhưng cảm giác 'có mặt' tại sự kiện ấy là một trải nghiệm rất thú vị, khiến mình vô cùng xúc động. Lịch sử giờ không còn là ký ức xa vời mà có thể được tái hiện sinh động, chân thực thông qua công nghệ”, Minh Phương (Học viện Báo chí - Tuyên truyền) chia sẻ.

Giữa nhịp sống Hà Nội hôm nay, công chúng có thể dành thời gian trở về với một khoảnh khắc đã mở ra trang sử mới của đất nước, để thêm trân trọng lịch sử và những giá trị đang được gìn giữ, kế thừa và phát huy.