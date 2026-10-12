Cổ phiếu của Kosy giảm sàn 15 phiên

Phối cảnh dự án Khu đô thị số 11, phường Gia Sàng, tỉnh Thái Nguyên của Kosy. Nguồn: Kosy

Cổ phiếu KOS đang trải qua đợt giảm giá mạnh nhất lịch sử niêm yết khi ghi nhận 15 phiên giảm sàn liên tiếp, từ ngày 21/9 đến ngày 9/10/2026.

Trước khi bước vào chuỗi giảm sâu, KOS giao dịch ở mức hơn 30.000 đồng/cp và đóng cửa phiên 9/10 chỉ còn 10.350 đồng/cp, tương ứng mất 67% giá trị.

15 phiên vừa qua, lượng cổ phiếu KOS dư bán giá sàn lên tới hàng chục triệu đơn vị mỗi phiên, trong khi khớp lệnh chỉ vài nghìn đến vài chục nghìn đơn vị. Phiên 9/10, thanh khoản của mã tốt hơn với khối lượng khớp lệnh hơn 2,1 triệu cổ phiếu, song vẫn dư bán sàn tới hơn 40 triệu đơn vị, tương ứng 18,5% lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty.

Giữa đợt giảm sâu của KOS, bà Hoàng Thị Yến - em dâu Chủ tịch HĐQT Kosy Nguyễn Việt Cường, mới đây đã đăng ký mua 8 triệu cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 15/10 đến ngày 13/11/2026 bằng phương thức thỏa thuận và/hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch thành công, bà Yến sẽ tăng sở hữu từ 32.130 cổ phiếu lên hơn 8,03 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ sở hữu tăng từ 0,01% lên 3,71% vốn tại Kosy.

Cổ phiếu của Kosy "rơi thẳng đứng" thời gian gần đây.

Áp lực bán giải chấp

Trước đó, trong khoảng thời gian từ 27/8 đến 24/9/2026, Chủ tịch Kosy Nguyễn Việt Cường đã bán ra hơn 4,26 triệu cổ phiếu KOS (trong tổng số 5 triệu cổ phiếu KOS đăng ký) bằng phương thức khớp lệnh/thỏa thuận. Sau giao dịch, ông Cường còn nắm giữ gần 72,38 triệu cổ phiếu KOS (tương đương 33,43% vốn điều lệ).

Ngoài giao dịch của Chủ tịch Kosy, hai tổ chức liên quan đến ông Cường là Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Kosy và CTCP Leo Regulus đã bị công ty chứng khoán bán giải chấp lần lượt 22.300 cổ phiếu và 4.500 cổ phiếu trong giai đoạn KOS giảm vừa qua.

Sau giao dịch, Đầu tư địa ốc Kosy còn nắm giữ gần 9,98 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 4,61% vốn điều lệ công ty. Leo Regulus còn nắm giữ gần 22,2 triệu cổ phiếu KOS, tương ứng 10,253% vốn điều lệ công ty.

Với việc cổ phiếu giảm sàn 15 phiên, Kosy đã 3 lần phải giải trình với cơ quan quản lý. Trong văn bản giải trình ngày 9/10, doanh nghiệp cho biết trong thời gian qua thị trường chứng khoán tiếp tục diễn biến giảm theo quán tính, gây áp lực tâm lý lên các nhà đầu tư. Đồng thời, các công ty chứng khoán thực hiện điều chỉnh giảm tỷ trọng cấp margin đối với cổ phiếu KOS và bán giải chấp làm gia tăng áp lực bán.

Theo Kosy, hiện tại hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi của công ty bao gồm các hoạt động đầu tư, phát triển dự án bất động sản, năng lượng tái tạo vẫn triển khai bình thường theo kế hoạch, không có biến động bất thường từ nội tại doanh nghiệp gây ảnh hưởng đến giá cổ phiếu.

Thu hẹp quy mô hoạt động

Liên quan đến hoạt động doanh nghiệp, ngày 6/10 vừa qua, Kosy có thông báo thay đổi mô hình công ty từ có công ty con sang không có công ty con; đồng thời chuyển loại hình báo cáo tài chính từ hợp nhất sang riêng lẻ. Nguyên nhân là do ngày 5/10/2026, Kosy đã hoàn tất giao dịch chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần tại công ty con duy nhất là CTCP Tư vấn Đầu tư xây dựng Thuỷ điện.

Đây là giao dịch đã được ĐHĐCĐ Kosy thông qua tại Nghị quyết số 01/2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2026. Theo phương án được cổ đông phê duyệt, Kosy chuyển nhượng 34,3 triệu cổ phần phổ thông, tương ứng 98% vốn điều lệ tại Tư vấn Đầu tư xây dựng Thủy điện.

Giá chuyển nhượng tối thiểu được ĐHĐCĐ thông qua là 10.000 đồng/cổ phần, tương ứng tổng giá trị tối thiểu 343 tỷ đồng cho toàn bộ số cổ phần trên.

Ngoài ra, ĐHĐCĐ năm 2026 của Kosy còn thông qua việc thoái vốn tại CTCP Điện gió Bạc Liêu. Số cổ phần công ty đang sở hữu tại đây là gần 12,3 triệu đơn vị, tương ứng 19,8% vốn điều lệ của Điện gió Bạc Liêu.

Kosy được thành lập năm 2008, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản và năng lượng tái tạo. Bên cạnh các dự án khu đô thị, hệ sinh thái Kosy còn đầu tư thủy điện, điện gió và điện mặt trời. 6 tháng đầu năm 2026, công ty ghi nhận doanh thu hợp nhất gần 723 tỷ đồng, tăng khoảng 9% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận sau thuế đạt hơn 15 tỷ đồng, gấp đôi mức gần 7 tỷ đồng của nửa đầu năm 2025. Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu 1.850 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 120 tỷ đồng; lần lượt tăng 18% và 531% so với năm 2025.