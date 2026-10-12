Công ty đầu tư Phúc Hậu bị phạt do chậm công bố thông tin trái phiếu

Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu bị phạt tiền 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin. Ảnh AI minh hoạ

Theo thông tin công bố, ngày 8/10/2026, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước ban hành Quyết định số 593/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu.

Doanh nghiệp có trụ sở tại tầng 14, tòa nhà HM Town, số 412 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

Theo quyết định xử phạt, Công ty TNHH Đầu tư Phúc Hậu bị phạt 92,5 triệu đồng do vi phạm quy định về thời hạn công bố thông tin.

Cụ thể, doanh nghiệp chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên đối với nhiều tài liệu phải công bố theo quy định pháp luật.

Các tài liệu công bố chậm bao gồm báo cáo tình hình thực hiện cam kết của doanh nghiệp phát hành đối với người sở hữu trái phiếu trong các kỳ bán niên năm 2024, năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn chậm công bố báo cáo tình hình sử dụng số tiền thu được từ phát hành trái phiếu đối với các trái phiếu còn dư nợ, đã được kiểm toán trong các kỳ tương ứng.

Các báo cáo tài chính năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025 cũng nằm trong danh mục tài liệu công bố không đúng thời hạn.

Đáng chú ý, các báo cáo về tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu năm 2024, bán niên năm 2025 và năm 2025 cũng bị xác định công bố chậm.

Đây đều là những thông tin quan trọng giúp nhà đầu tư theo dõi việc sử dụng nguồn vốn huy động, tình hình tài chính của doanh nghiệp phát hành và khả năng thực hiện nghĩa vụ thanh toán đối với trái chủ.