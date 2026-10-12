Biến động thượng tầng ở SMC

Hội đồng quản trị (HĐQT) CTCP Đầu tư Thương mại SMC (Mã: SMC) vừa thông qua việc bổ nhiệm ông Trương Xuân Dũng giữ các chức vụ quản lý kiêm người đại diện theo pháp luật tại 6 công ty con, đồng thời miễn nhiệm một số nhân sự đang đảm nhiệm các vị trí này. Các quyết định có hiệu lực từ ngày 9/10.

Theo nghị quyết, ông Dũng được bổ nhiệm làm Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại 5 đơn vị, gồm Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Thương mại SMC, Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC, Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước và Công ty TNHH Thiết bị - Tự động SMC Phú Mỹ.

Đối với Công ty TNHH Liên doanh Ống thép SENDO, ông Dũng đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ở chiều ngược lại, HĐQT SMC miễn nhiệm ông Nguyễn Quốc Thắng khỏi chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật tại Công ty TNHH Thép SMC, Công ty TNHH MTV Thương mại SMC và Công ty TNHH MTV SMC Hiệp Phước.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Hiếu thôi đảm nhiệm các vị trí tương tự tại Công ty TNHH MTV Cơ khí Thép SMC và Công ty TNHH Liên doanh Ống thép SENDO.

Riêng tại Công ty TNHH Thiết bị - Tự động SMC Phú Mỹ, ông Võ Đình Tuyên được miễn nhiệm chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện theo pháp luật.

Ảnh: SMC

Ở một diến biến khác, ngày 30/9, SMC thông báo đã hoàn tất chuyển nhượng toàn bộ 100% vốn góp tại Công ty TNHH MTV SMC Tân Tạo. Doanh nghiệp này có vốn điều lệ 200 tỷ đồng, đặt tại Khu công nghiệp Tân Tạo, TP HCM. Sau giao dịch, SMC không còn sở hữu vốn góp tại SMC Tân Tạo, đồng thời đơn vị này không còn là công ty con của doanh nghiệp.

Liên quan đến quá trình tái cấu trúc, tại đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/9, ông Phạm Hoàng Anh, Chủ tịch HĐQT SMC, cho biết doanh nghiệp đã triển khai các biện pháp tái cấu trúc trong khoảng một năm qua.

Theo ông Hoàng Anh, biên lợi nhuận gộp của SMC tăng từ khoảng 0,79% trong quý III/2025 lên khoảng 2,39% trong quý II/2026. Cùng với đó, hệ số nợ vay trên vốn chủ sở hữu giảm từ khoảng 2 lần xuống còn 1,24 lần tại thời điểm cuối quý II/2026.

Trước đây, SMC dự kiến dành khoảng hai năm, trong giai đoạn 2026–2027, để thực hiện tái cấu trúc. Tuy nhiên, theo Chủ tịch HĐQT, hiện đã có thêm một số đối tác tham gia cùng doanh nghiệp trong quá trình này.

Ông Phạm Hoàng Anh cho biết SMC dự kiến sớm nhất có thể ghi nhận lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh cốt lõi vào quý II/2027.

Ông cũng kỳ vọng từ thời điểm đó, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp sẽ không còn gắn với câu chuyện “có lãi nhờ thanh lý tài sản”.