Giá khô đậu tương tăng hơn 5% bất chấp dự báo sản lượng đậu tương Mỹ lập kỷ lục

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), ở nhóm đậu tương, giá các mặt hàng diễn biến trái chiều trong tuần qua. Đóng cửa tuần giao dịch, giá đậu tương kỳ hạn tháng 11 trên CBOT tăng 1,1%, lên 474,7 USD/tấn. Giá khô đậu tương kỳ hạn tháng 12 tăng mạnh 5,2%, đạt 403 USD/tấn, trong khi giá dầu đậu tương cùng kỳ hạn giảm 0,9%, xuống 1.499,6 USD/tấn.

Báo cáo Cung - Cầu Nông sản Thế giới (WASDE) tháng 10 của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) đã nâng dự báo năng suất đậu tương Mỹ niên vụ 2026-2027 lên mức kỷ lục 3,57 tấn/ha. Theo đó, sản lượng dự kiến tăng thêm khoảng 734.800 tấn, lên mức kỷ lục 124,2 triệu tấn, cao hơn mức dự báo bình quân 123,5 triệu tấn của thị trường.

Dù vậy, lực cầu xuất khẩu khô đậu tương khả quan đã hỗ trợ giá mặt hàng này, qua đó góp phần kéo giá đậu tương thô phục hồi vào cuối tuần. Trong khi đó, giá dầu đậu tương chịu sức ép từ những lo ngại liên quan đến chính sách nhiên liệu sinh học tại Mỹ.

Xuất khẩu đậu tương Mỹ qua các nước sản xuất chính. Ảnh: MXV

Tuy nhiên, tồn kho đầu kỳ được điều chỉnh giảm xuống còn 8,57 triệu tấn, trong khi dự báo xuất khẩu của Mỹ tăng thêm khoảng 272.200 tấn, lên 46,1 triệu tấn. Tồn kho cuối kỳ niên vụ 2026-2027 được dự báo ở mức 8,57 triệu tấn, tăng nhẹ so với báo cáo tháng trước. Tỷ lệ tồn kho trên tiêu thụ tăng từ 6,8% lên 6,9%, cho thấy cán cân cung - cầu đậu tương Mỹ có phần nới lỏng. Trên phạm vi toàn cầu, tồn kho đậu tương cuối kỳ tăng khoảng 260.000 tấn, lên 124,3 triệu tấn.

Giá khô đậu tương tăng đã góp phần cải thiện biên lợi nhuận ép dầu trên CBOT lên khoảng 95,7 USD/tấn, mức cao nhất trong hai tháng. Tỷ trọng giá trị thu hồi từ khô đậu tương trong cơ cấu ép dầu tăng lên 51,8%, tạo thêm động lực để các nhà máy chế biến tại Mỹ duy trì công suất hoạt động và hỗ trợ nhu cầu tiêu thụ đậu tương thô nội địa.

Tại thị trường trong nước, nguồn cung khô đậu tương nhập khẩu dự kiến cập cảng khu vực miền Bắc trong tháng 10 khá hạn chế. Giá chào bán khô đậu tương giao ngay tại khu vực miền Bắc duy trì ở mức 13.600 đồng/kg, trong khi giá chào hàng xá tại các cảng khu vực miền Nam dao động trong khoảng 13.150-13.200 đồng/kg.