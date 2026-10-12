Doanh nghiệp dịch vụ Việt nâng tầm giá trị Thương hiệu quốc gia

Chất lượng và đổi mới tạo nên giá trị thương hiệu

Năm 2026, có 227 doanh nghiệp và 499 sản phẩm vinh dự đạt Thương hiệu quốc gia. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương bên lề buổi họp giới thiệu và cung cấp thông tin về Lễ công bố sản phẩm đạt Thương hiệu quốc gia Việt Nam lần thứ 10 năm 2026 diễn ra mới đây, ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công Thương nhận định: "Trong 10 kỳ vừa qua, chúng ta thấy rằng đã có sự biến chuyển cả về cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam cũng như giá trị thương hiệu quốc gia. Thương hiệu quốc gia có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh và khẳng định vị thế của đất nước".

Thương hiệu quốc gia không chỉ được nhận diện qua những sản phẩm hàng hóa hữu hình. Trong nền kinh tế hiện đại, dịch vụ cũng là một thành tố quan trọng tạo dựng uy tín, năng lực cạnh tranh và hình ảnh doanh nghiệp Việt Nam. Từ vận chuyển bưu gửi, tổ chức chuỗi cung ứng đến phân phối hàng hóa, các doanh nghiệp dịch vụ đang từng bước khẳng định vị thế bằng chất lượng phục vụ, đổi mới công nghệ và khả năng đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của thị trường.

Bưu điện Việt Nam chuyển phát hàng hoá đến các địa phương vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Năm 2026, dịch vụ bưu chính chuyển phát của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) tiếp tục được công nhận Thương hiệu quốc gia Việt Nam, đánh dấu kỳ thứ ba liên tiếp sau các năm 2022 và 2024. Trao đổi với phóng viên Báo Công Thương, ông Nguyễn Quang Hải, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhấn mạnh: “Giá trị của Thương hiệu quốc gia không chỉ nằm ở danh hiệu mà quan trọng hơn là trách nhiệm phải duy trì và nâng cao giá trị đó bằng chất lượng dịch vụ và hiệu quả phục vụ khách hàng”.

Quan điểm này đặt ra yêu cầu cụ thể đối với một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bưu chính - logistics, nơi chất lượng dịch vụ được thể hiện qua khả năng tiếp nhận, vận chuyển, giao phát và đáp ứng nhu cầu của khách hàng trên toàn mạng lưới. Với hơn 13.000 điểm phục vụ cùng hệ thống hạ tầng khai thác, vận chuyển và chuyển phát trên cả nước, Vietnam Post có nền tảng để tiếp tục mở rộng khả năng cung ứng dịch vụ.

Đáng chú ý, doanh nghiệp đang chuyển dịch từ mô hình bưu chính truyền thống sang doanh nghiệp công nghệ trong lĩnh vực bưu chính - logistics, đẩy mạnh số hóa, tự động hóa và quản trị dựa trên dữ liệu. Các trung tâm khai thác vùng được phát triển theo hướng tự động hóa, có khả năng xử lý hàng chục nghìn bưu kiện mỗi giờ, chia chọn tự động đến hàng trăm hướng. Công nghệ vì thế không chỉ hỗ trợ tăng năng suất mà còn góp phần nâng cao khả năng kiểm soát chất lượng và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường.

Ba giá trị cốt lõi của Chương trình Thương hiệu quốc gia Việt Nam năm 2026 gồm chất lượng, đổi mới sáng tạo và năng lực tiên phong cũng được Vietnam Post cụ thể hóa thông qua các giải pháp vận hành và phát triển sản phẩm. Doanh nghiệp xây dựng hệ sinh thái nền tảng số phục vụ sản xuất, kinh doanh và khách hàng, gồm Địa chỉ số, My Vietnam Post Plus, Nền tảng Hậu cần Bưu điện (VLP), các nền tảng thương mại điện tử và thanh toán số.

Trong đó, VLP được xây dựng theo hướng kết nối các khâu quản lý đơn hàng, kho, vận chuyển, khai thác, giao nhận, đối soát và điều hành trên một nền tảng thống nhất. Theo ông Nguyễn Quang Hải, nền tảng này đang được chuẩn bị đưa vào vận hành trên toàn mạng lưới. Cùng với đó, Vietnam Post chủ động nghiên cứu, thử nghiệm ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển y tế tại Hà Nội, vận chuyển hàng hóa tại Cần Giờ và vận chuyển nông sản, hàng hóa, phun tưới tại Điện Biên.

Những hoạt động này cho thấy nỗ lực mở rộng năng lực từ dịch vụ bưu chính truyền thống sang các giải pháp công nghệ và logistics. Giá trị thương hiệu không chỉ nằm ở độ nhận diện mà còn được tạo dựng từ khả năng giải quyết những yêu cầu thực tế của khách hàng, doanh nghiệp và thị trường.

Ở lĩnh vực bán lẻ, WinCommerce tiếp cận ba giá trị của Thương hiệu quốc gia từ một khâu khác của chuỗi cung ứng: đưa hàng hóa đến người tiêu dùng. Với doanh nghiệp, chất lượng không chỉ nằm ở sản phẩm trên quầy kệ mà bắt đầu từ việc lựa chọn nhà cung cấp, kiểm soát nguồn gốc, an toàn thực phẩm và duy trì chất lượng trong suốt quá trình kinh doanh.

Thông tin đến phóng viên Báo Công Thương, đại diện siêu thị WinMart cho biết, hệ thống phòng kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của WinMart đạt công nhận ISO/IEC 17025:2017. Hoạt động kiểm tra, giám sát được thực hiện với khoảng 6.000-8.000 mẫu mỗi năm, bao gồm các chỉ tiêu vi sinh, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, kháng sinh, chất cấm và những nguy cơ đặc thù của từng nhóm sản phẩm. Doanh nghiệp đồng thời hợp tác với các đơn vị thử nghiệm quốc tế như SGS và Eurofins để tăng cường năng lực kiểm nghiệm.

Đối với một hệ thống bán lẻ, đây là những khâu có ý nghĩa trực tiếp đối với niềm tin của người tiêu dùng. Chất lượng được thể hiện qua quy trình lựa chọn hàng hóa, kiểm soát nhà cung cấp và khả năng xử lý rủi ro. Khi những tiêu chuẩn này được duy trì đồng bộ, thương hiệu mới có thể trở thành sự bảo chứng cho trải nghiệm mua sắm.

Mở rộng mạng lưới, kết nối thị trường, lan tỏa giá trị Việt

Nếu chất lượng tạo nền tảng cho niềm tin, đổi mới công nghệ và năng lực mở rộng thị trường là những yếu tố giúp doanh nghiệp dịch vụ nâng cao sức cạnh tranh. Thực tiễn của Vietnam Post và WinCommerce cho thấy, phát triển thương hiệu không thể tách rời khả năng tổ chức mạng lưới, tiếp cận khách hàng và kết nối các chủ thể trong nền kinh tế.

Thương hiệu WinMart+ "phủ sóng" cả nước.

Hiện, cả nước có gần 5.400 điểm bán lẻ trên toàn quốc; phần lớn cửa hàng mở mới là WinMart+ tại khu vực nông thôn. Ngày 8/8/2026, 12 cửa hàng WinMart+ đồng loạt chính thức ra mắt tại Cà Mau, đánh dấu bước mở rộng hiện diện của hệ thống bán lẻ hiện đại tại khu vực cực Nam Tổ quốc. Ngày 18/6/2026, cửa hàng WinMart+ thứ 5.000 đi vào hoạt động tại xã Mèo Vạc, tỉnh Tuyên Quang, kết nối thương hiệu WinMart+ từ địa đầu Tổ quốc đến mũi Cà Mau với khát vọng đưa thương hiệu bán lẻ này đến mọi miền đất nước.

Việc phát triển mạng lưới không chỉ là câu chuyện quy mô kinh doanh. Với hệ thống bán lẻ, mỗi điểm bán còn là một mắt xích kết nối nhà sản xuất, nhà cung cấp và người tiêu dùng. WinCommerce cho biết đang đóng vai trò đầu ra cho hàng nghìn nhà cung cấp, hợp tác xã và hộ nông dân, đồng thời triển khai các hoạt động hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ, bao bì, tem nhãn, tiêu chuẩn chất lượng và an toàn thực phẩm để sản phẩm Việt đáp ứng yêu cầu của hệ thống phân phối hiện đại.

Ở lĩnh vực bưu chính - logistics, Vietnam Post cũng xác định vai trò của mình vượt ra ngoài việc cung cấp dịch vụ vận chuyển. Với mạng lưới phục vụ rộng khắp tới các thôn, bản và quan hệ hợp tác với doanh nghiệp bưu chính tại hơn 220 quốc gia, vùng lãnh thổ, doanh nghiệp có điều kiện hỗ trợ hàng hóa Việt Nam tiếp cận thị trường trong nước và quốc tế thông qua các dịch vụ như EMS quốc tế, bưu kiện quốc tế, logistics xuyên biên giới và fulfillment (hoàn tất đơn hàng).

Ông Nguyễn Quang Hải cho rằng, đối với đối tác và khách hàng quốc tế, việc được công nhận Thương hiệu quốc gia góp phần nâng cao mức độ tin cậy khi Vietnam Post tham gia hợp tác, cung cấp dịch vụ và kết nối chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Quan trọng hơn, doanh nghiệp hướng tới hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đưa hàng hóa, đặc biệt là hàng hóa thương mại điện tử và nông sản, tiếp cận người tiêu dùng và đối tác tại thị trường nước ngoài.

Để chứng nhận Thương hiệu quốc gia vượt ra khỏi ý nghĩa ghi nhận, trở thành động lực thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục hoàn thiện năng lực cạnh tranh, ông Nguyễn Quang Hải đề xuất Chương trình Thương hiệu quốc gia tăng cường kết nối các doanh nghiệp đạt danh hiệu với hoạt động xúc tiến thương mại, hội chợ, diễn đàn và mạng lưới đối tác trong nước, quốc tế. Khi doanh nghiệp có thêm cơ hội hiện diện tại những thị trường và diễn đàn phù hợp, giá trị Thương hiệu quốc gia sẽ thực sự trở thành dòng chảy đưa sản phẩm, thương hiệu và dịch vụ Việt Nam đến gần hơn với khách hàng.

Với doanh nghiệp dịch vụ, xây dựng thương hiệu không phải là đích đến sau một lần được công nhận. Đó là quá trình liên tục nâng chuẩn chất lượng, đổi mới mô hình kinh doanh và chứng minh hiệu quả phục vụ bằng những kết quả cụ thể. Khi bưu chính - logistics giúp hàng hóa lưu thông thuận lợi hơn, còn bán lẻ hiện đại mở rộng đầu ra cho nhà sản xuất trong nước, giá trị thương hiệu doanh nghiệp cũng góp phần tạo nên sức mạnh chung của thương hiệu Việt Nam.