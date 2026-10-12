Khởi động Dự án nâng cao giá trị và phát triển bền vững ngành cà phê Việt Nam.

Sơn La hiện có trên 44.000 ha cà phê, sản lượng năm 2026 ước đạt gần 51.000 tấn cà phê nhân, là địa phương có diện tích cà phê Arabica lớn nhất cả nước. Toàn tỉnh đã hình thành 2 vùng cà phê ứng dụng công nghệ cao, diện tích hơn 1.039 ha; 6 chuỗi liên kết sản xuất trên diện tích hơn 2.170 ha; có 28 doanh nghiệp, HTX tham gia sản xuất, chế biến và tiêu thụ cà phê. Tuy nhiên, sản xuất cà phê vẫn còn những khó khăn trong tổ chức vùng nguyên liệu, liên kết sản xuất, quản lý chất lượng và truy xuất nguồn gốc, trong khi thị trường xuất khẩu ngày càng yêu cầu cao về bảo vệ môi trường, trách nhiệm xã hội và quản trị doanh nghiệp.

Dự án SCE được triển khai giai đoạn 2026-2029 tại Sơn La và Lâm Đồng, do SNV và MSD thực hiện, với sự đồng tài trợ của Liên minh châu Âu trong khuôn khổ sáng kiến Global Gateway, Tập đoàn JDE Peet's và các đối tác khác. Tại Sơn La, dự án được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2109/QĐ-UBND ngày 19/8/2026; triển khai trên địa bàn 4 xã, phường: Chiềng Cơi, Chiềng An, Chiềng Mai và Chiềng Mung.

Dự án hướng đến hỗ trợ 65 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa cùng các tổ chức liên quan trong chuỗi giá trị cà phê tại hai tỉnh nâng cao năng lực thực hành các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị (ESG). Các hoạt động tập trung vào tập huấn, tư vấn, hỗ trợ kỹ thuật, xây dựng công cụ đánh giá ESG; phát triển Trung tâm Tài nguyên ESG trực tuyến; tổ chức diễn đàn đối thoại và kết nối doanh nghiệp, HTX với các tổ chức tài chính, nhà đầu tư.

Đại diện Hội Cà phê Sơn La phát biểu.

Đến năm 2029, dự án đặt mục tiêu có 40 doanh nghiệp, HTX, hiệp hội ngành hàng và 25 tổ chức xã hội, đoàn thể được tập huấn về ESG; 40% doanh nghiệp áp dụng công cụ ESG và xây dựng kế hoạch hành động. Dự kiến tổ chức 12 diễn đàn đa bên, 2 sự kiện kết nối đầu tư, xây dựng 4 báo cáo sáng kiến cộng đồng; phấn đấu 75% doanh nghiệp, HTX tham gia áp dụng hoặc cải thiện thực hành ESG. Các chỉ tiêu này được xác định chung cho hai tỉnh Sơn La và Lâm Đồng.

Các đại biểu tham gia toạ đàm phát triển cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Tại cuộc họp, các đại biểu trao đổi về thực trạng phát triển cà phê tại Sơn La, kinh nghiệm tổ chức sản xuất và liên kết chuỗi giá trị tại Lâm Đồng; thảo luận những khó khăn trong đáp ứng các tiêu chuẩn ESG, nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp, HTX và người trồng cà phê. Các ý kiến cũng đề cập giải pháp tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, đơn vị thực hiện dự án và các bên liên quan.

Dự án SCE góp phần hỗ trợ doanh nghiệp, HTX nâng cao năng lực quản trị, cải thiện hoạt động sản xuất, kinh doanh, đáp ứng yêu cầu của thị trường xuất khẩu; thúc đẩy liên kết chuỗi giá trị, nâng cao sức cạnh tranh của cà phê Sơn La, gắn phát triển sản xuất với bảo vệ môi trường và cải thiện thu nhập cho người dân.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ khởi động.