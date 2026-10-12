Theo báo cáo kết quả phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ngày 8/10/2026, GLT đã phân phối tổng cộng 2.984.346 cổ phiếu, thấp hơn 211 cổ phiếu so với kế hoạch ban đầu. Trong đó, doanh nghiệp phát hành 2.378.213 cổ phiếu để trả cổ tức và 606.133 cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, vốn điều lệ của GLT tăng gần 29,84 tỷ đồng, từ 104,56 tỷ đồng lên 134,4 tỷ đồng. Đây là đợt phát hành được thực hiện thông qua việc sử dụng các nguồn vốn thuộc vốn chủ sở hữu, thay vì huy động tiền trực tiếp từ cổ đông.

GLT phát hành gần 3 triệu cổ phiếu để tăng vốn và trả cổ tức.

Như vậy, với việc phát hành thêm gần 2,98 triệu cổ phiếu, GLT đã nâng tổng số cổ phiếu từ 10,46 triệu lên hơn 13,44 triệu đơn vị. Trong cơ cấu này, số cổ phiếu đang lưu hành tăng từ 9.326.742 lên 12.311.088 đơn vị. Số cổ phiếu quỹ giữ nguyên ở mức 1.129.350 đơn vị. Như vậy, lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của GLT tăng thêm gần 32% so với trước đợt phát hành.

Việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và thưởng cổ phiếu giúp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ, đồng thời gia tăng số lượng cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ. Tuy nhiên, do không phát sinh dòng tiền huy động trực tiếp từ cổ đông, đợt phát hành này không đồng nghĩa GLT có thêm lượng tiền mặt tương ứng với giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá. Tác động đến giá trị khoản đầu tư của cổ đông còn phụ thuộc vào kết quả kinh doanh, triển vọng doanh nghiệp và diễn biến thị trường.

Về tình hình tài chính, báo cáo quý I năm tài chính 2026 của GLT ghi nhận tổng tài sản tại cuối kỳ đạt khoảng 260,67 tỷ đồng, tăng so với mức 236,68 tỷ đồng đầu kỳ. Trong cơ cấu tài sản, tiền và các khoản tương đương tiền đạt gần 64 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 22,58 tỷ đồng đầu kỳ. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn duy trì ở mức gần 4,4 tỷ đồng, trong khi tài sản cố định có giá trị còn lại khoảng 21,61 tỷ đồng. Đáng chú ý, các khoản phải thu ngắn hạn lên tới khoảng 146,9 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng tài sản, trong đó có hơn 71,96 tỷ đồng trả trước cho người bán ngắn hạn và khoảng 57,51 tỷ đồng phải thu ngắn hạn khác.

Ở phía nguồn vốn, nợ phải trả của GLT tăng từ khoảng 62,82 tỷ đồng đầu kỳ lên 114,68 tỷ đồng cuối kỳ, tương đương mức tăng hơn 51,86 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng từ 59,54 tỷ đồng lên 111,59 tỷ đồng, còn nợ dài hạn giảm nhẹ từ 3,28 tỷ đồng xuống 3,09 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu cuối kỳ đạt khoảng 145,98 tỷ đồng, giảm so với mức 173,86 tỷ đồng đầu kỳ. Trong đó, vốn góp của chủ sở hữu được ghi nhận ở mức 104,56 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần hơn 6,08 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối khoảng 52,21 tỷ đồng. Báo cáo cũng ghi nhận khoản cổ phiếu mua lại của chính doanh nghiệp trị giá khoảng 23,49 tỷ đồng, được trình bày là khoản giảm trừ vốn chủ sở hữu.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trong kỳ đạt khoảng 7,76 tỷ đồng, thấp hơn mức 13,22 tỷ đồng của kỳ so sánh được thể hiện trong báo cáo. Trong đợt phát hành vừa qua, GLT sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để trả cổ tức bằng cổ phiếu và thặng dư vốn cổ phần để phát hành cổ phiếu thưởng. Phương án này giúp doanh nghiệp tăng vốn điều lệ lên 134,4 tỷ đồng mà không phải huy động thêm tiền trực tiếp từ cổ đông. Tuy nhiên, để đánh giá đầy đủ sức khỏe tài chính và khả năng duy trì chính sách cổ tức, cần xem xét thêm kết quả kinh doanh, dòng tiền và cơ cấu các khoản phải thu, phải trả trong những kỳ tiếp theo.