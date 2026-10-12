Thăng An có 1.034 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh

Thăng An tổ chức gặp mặt nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13/10/2026. Ảnh: HỒNG NĂM

Năm 2026, xã Thăng An có 17 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 2 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới, nâng tổng số đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn lên 1.034.

Địa phương duy trì hoạt động Trung tâm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; đồng thời đưa 4 sản phẩm OCOP (gồm Nếp Hương Lân, Dầu mè đen Bình Đào, Cà chua bi sấy và Tổ yến tinh chế sấy khô) lên sàn giao dịch “OCOP và đặc sản Đà Nẵng”.

Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã và hộ kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.

Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trao đổi về những khó khăn, vướng mắc cần được tháo gỡ. Ảnh: HỒNG NĂM

Dịp này, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trao đổi về tình hình hoạt động, chia sẻ thuận lợi và khó khăn; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.