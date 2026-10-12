Thăng An có 1.034 doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Ngày 12/10, xã Thăng An tổ chức gặp mặt, động viên và chúc mừng các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tiêu biểu trên địa bàn nhân kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 - 13/10/2026).
Năm 2026, xã Thăng An có 17 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 2 hộ kinh doanh đăng ký thành lập mới, nâng tổng số đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn lên 1.034.
Địa phương duy trì hoạt động Trung tâm trưng bày, giới thiệu và bán sản phẩm OCOP; đồng thời đưa 4 sản phẩm OCOP (gồm Nếp Hương Lân, Dầu mè đen Bình Đào, Cà chua bi sấy và Tổ yến tinh chế sấy khô) lên sàn giao dịch “OCOP và đặc sản Đà Nẵng”.
Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo xã ghi nhận đóng góp tích cực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã và hộ kinh doanh đối với sự phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, khẳng định địa phương sẽ tiếp tục đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường thuận lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thúc đẩy liên kết sản xuất và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Dịp này, các doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh trao đổi về tình hình hoạt động, chia sẻ thuận lợi và khó khăn; đồng thời đề xuất giải pháp tháo gỡ vướng mắc, mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/thang-an-co-1-034-doanh-nghiep-hop-tac-xa-ho-kinh-doanh-3354970.html