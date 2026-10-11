Đấu giá lại hơn 79 triệu cổ phiếu Seaprodex

Tuần qua, VN-Index giảm 2,62 điểm xuống 1.735,09 điểm. Khối lượng giao dịch bình quân đạt hơn 698 triệu cổ phiếu/phiên. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 266,75 điểm, giảm 5,15 điểm so với tuần trước đó. Khối lượng giao dịch bình quân tuần qua đạt hơn 66 triệu đơn vị/phiên.

Trên sàn HoSE nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 5 phiên liên tiếp với 216,86 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 13.988 tỷ đồng. Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 3,3 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 53 tỷ đồng.

Với thị trường UPCoM, khối ngoại mua ròng hơn 12 tỷ đồng, giá trị mua ròng hơn 3.237 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 5-9/10 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 214,2 triệu đơn vị, giá trị bán ròng tương ứng hơn 13.922 tỷ đồng.

Vẫn cao hơn thị giá

Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) sẽ tiếp tục đấu giá lại toàn bộ hơn 79 triệu cổ phiếu Tổng công ty Thủy sản Việt Nam (Seaprodex - mã chứng khoán: SEA) sau lần bất thành cuối tháng 9.

Tài sản đáng chú ý nhất của Seaprodex là khu đất 2 - 4 - 6 Đồng Khởi.

Theo đó, SCIC sẽ đấu giá toàn bộ 79.228.000 cổ phiếu SEA với giá khởi điểm cả lô hơn 8.509 tỷ đồng, tương đương giá trung bình khởi điểm 107.400 đồng/cổ phiếu. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra 9h ngày 2/11.

Hiện tại, cổ phiếu SEA giao dịch quanh vùng giá 57.000 đồng/cổ phiếu. Như vậy, giá khởi điểm trung bình cả lô cổ phiếu SEA với giá cao hơn 88% so với giá thị trường của cổ phiếu SEA.

Trước đó, SCIC thông báo thực hiện đấu giá một lô với 79.228.000 cổ phiếu SEA, giá khởi điểm 8.509 tỷ đồng/toàn bộ lô, giá trung bình khởi điểm 107.400 đồng/cổ phiếu.

Tuy nhiên, đến hết thời hạn đăng ký và đặt cọc vào lúc 15h30 ngày 22/9, không có nhà đầu tư nào đăng ký tham gia đấu giá mua lô cổ phần của Seaprodex. Vì vậy, HNX thông báo không tổ chức phiên bán đấu giá.

Trong cơ cấu cổ đông hiện nay, SCIC sở hữu 63,38% vốn Seaprodex, Công ty CP Địa ốc Ngân Hiệp nắm 24,03% vốn SEA, Công ty CP Đầu tư Redwood sở hữu 8,44% vốn, còn lại 4,15% vốn thuộc về các cổ đông nhỏ. Đáng chú ý, hai cổ đông này nắm khoảng 32,47% vốn - chỉ đứng sau SCIC. Cả hai đều có liên quan đến Tập đoàn Novaland (mã chứng khoán: NVL).

Tài sản đáng chú ý nhất của Seaprodex là khu đất 2 - 4 - 6 Đồng Khởi, cũng là nơi đặt trụ sở doanh nghiệp. Khu đất này rộng 1.522 m2, trong đó 1.458 m2 không phạm lộ giới, nằm tại giao lộ Đồng Khởi - Tôn Đức Thắng và có tới 3 mặt tiền đường.

Đây được xem là một trong những khu đất “kim cương”, có vị trí đắc địa bậc nhất khu trung tâm TPHCM. Khu đất được quy hoạch phát triển thành khu phức hợp gồm khách sạn, thương mại, văn phòng và căn hộ, với chiều cao tối đa 20 tầng.

Nửa đầu năm nay, Seaprodex đạt doanh thu thuần gần 435 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 100 tỷ đồng.

Cứu thị giá

Bà Hoàng Thị Yến, em dâu của ông Nguyễn Việt Cường - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Kosy (mã chứng khoán: KOS) - đăng ký vào 8 triệu cổ phiếu KOS từ 15/10 -13/11. Trước giao dịch, bà Yến nắm giữ 32.130 cổ phiếu KOS. Nếu giao dịch thành công, bà Yến dự kiến sẽ nâng tỷ lệ sở hữu tại KOS lên 3,71% vốn.

Cổ phiếu KOS chứng kiến chuỗi 14 phiên giảm sàn liên tiếp.

Kế hoạch mua vào cổ phiếu của bà Yến diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu KOS chứng kiến chuỗi 14 phiên giảm sàn liên tiếp, đưa thị giá mã này từ 32.950 đồng phiên 16/9 về 10.350 như hiện tại - mức thấp nhất trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, cổ phiếu KOS lao dốc bất chấp tình hình kết quả kinh doanh khá tích cực. Cụ thể, theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm 2026, Kosy ghi nhận doanh thu thuần hơn 722 tỷ đồng (tăng hơn 9% so với cùng kỳ), lợi nhuận sau thuế hợp nhất hơn 15 tỷ đồng (tăng hơn 120%).

Trong bản giải trình gửi tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc cổ phiếu giảm sàn, Kosy cho biết, theo thông tin doanh nghiệp ghi nhận, một số công ty chứng khoán có yếu tố liên quan đến nhà đầu tư, tổ chức Hàn Quốc đã điều chỉnh giảm giá và yêu cầu xử lý tài sản bảo đảm chỉ trong hai ngày.

Theo KOS, việc này tạo áp lực cung lớn, khiến cổ phiếu liên tục xuất hiện lượng bán giá sàn và diễn biến thị giá chưa phản ánh đầy đủ tình hình sản xuất kinh doanh cũng như các nguồn thu của công ty, hoàn toàn không liên quan đến kết quả hoạt động kinh doanh.

KOS cũng thừa nhận có một số khó khăn trong thời gian vừa qua do bối cảnh chung của thị trường cũng như các kế hoạch về tái cấu trúc nguồn vốn chưa đạt được tiến độ như mong muốn. Sau khi được các cơ quan tháo gỡ vướng mắc, kỳ vọng từ đầu năm 2027, các dự án bất động sản đang triển khai mới mang lại nguồn thu và dòng tiền đáng kể.