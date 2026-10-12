Kết nối sinh viên với thị trường lao động

Sinh viên được tiếp cận thông tin tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp tại các gian hàng

Điểm nhấn của ngày hội là tọa đàm "Sinh viên HUNRE với việc làm - Cơ hội và Thách thức", cung cấp góc nhìn thực tiễn về xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu nhân lực và yêu cầu tuyển dụng trong thời đại số. Các chuyên gia đồng thời chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hồ sơ ứng tuyển, phát triển kỹ năng mềm, thương hiệu cá nhân và thích ứng với môi trường làm việc.

Tọa đàm mang đến cho sinh viên góc nhìn thực tiễn về xu hướng nghề nghiệp, nhu cầu nhân lực và yêu cầu tuyển dụng trong thời đại số

Tại khu vực gian hàng, sinh viên được tiếp cận thông tin tuyển dụng, tư vấn nghề nghiệp, nộp hồ sơ và tham gia phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng ở nhiều vị trí. Các hoạt động tư vấn CV, trải nghiệm tương tác và giao lưu cũng góp phần tạo không khí sôi nổi, giúp người trẻ chủ động tìm hiểu thị trường lao động.

Ngày hội góp phần tăng cường liên kết giữa nhà trường và doanh nghiệp, thúc đẩy kết nối cung - cầu nhân lực, đồng thời hỗ trợ sinh viên định hướng nghề nghiệp và chuẩn bị hành trang gia nhập thị trường lao động. Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp và kết nối việc làm, đồng hành cùng thanh niên Thủ đô trên hành trình lập thân, lập nghiệp.

Chương trình do Trung tâm Dịch vụ Việc làm và Hỗ trợ Thanh thiếu niên Hà Nội (CSS) phối hợp với HUNRE tổ chức, Công ty Cổ phần Truyền thông Nhị Vân (Nhị Vân Media) thực hiện. Sự kiện có sự tham gia của đại diện các đơn vị tổ chức, doanh nghiệp tuyển dụng, cơ sở đào tạo và đông đảo sinh viên.