Nguy cơ khủng hoảng nợ công châu Âu tăng vọt

Theo một quan chức cấp cao của ngân hàng trung ương Đức Bundesbank, cuộc bán tháo gần đây của trái phiếu châu Âu là “dấu hiệu cảnh báo rõ ràng” cho thấy nhà đầu tư đang lo ngại về nỗ lực của chính phủ các nước nhằm kiềm chế nợ công.

Ông Michael Theurer, thành viên Ban điều hành Bundesbank, chia sẻ trong cuộc phỏng vấn với đài Deutschlandfunk: “Những diễn biến hiện tại - ở Pháp và cả Mỹ - cho thấy sự bất ổn xoay quanh chính sách tài khóa và môi trường chính trị có thể ảnh hưởng đến thị trường trái phiếu chính phủ. Hiện chưa có cuộc khủng hoảng nợ công mang tính hệ thống nào, nhưng rủi ro đã gia tăng đáng kể”.

Thị trường trái phiếu Pháp đang chịu sức ép nặng nề khi giới đầu tư ngày càng lo ngại về các thách thức kinh tế và chính trị của nước này. Đà bán tháo đã lan sang những quốc gia “nặng nợ” khác tại khu vực đồng euro, làm dấy lên đồn đoán Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải can thiệp để ngăn chặn những hệ quả tiêu cực.

Ông Theurer nhận xét các nhà hoạch định chính sách ở Pháp và khu vực đồng euro có vẻ hiểu rõ những “hệ lụy tiềm tàng” từ làn sóng bán tháo trái phiếu.

Trong dự thảo ngân sách, Bộ trưởng Tài chính Pháp Roland Lescure đề xuất các biện pháp với quy mô 43 tỷ euro (khoảng 48,2 tỷ USD) nhằm giảm thâm hụt ngân sách và trấn an giới đầu tư. Tại Italy, chính phủ cắt giảm kế hoạch chi tiêu quốc phòng vào phút chót nhằm thu hẹp mức thâm hụt.

Vì vậy, ông Theurer cho rằng hiện chưa cần bàn đến khả năng ECB can thiệp. Vị quan chức cho biết: “Hiện chưa phải thời điểm thích hợp để thảo luận về ECB. Chúng tôi không thấy dấu hiệu nào cho thấy các thị trường tài chính đang xuất hiện xu hướng thiếu bền vững về mặt căn bản, đủ để chứng minh sự can thiệp của ECB là cần thiết”.

Tiếp đến, ông kêu gọi các chính phủ khẩn trương giải quyết các thách thức tài khóa, bao gồm núi nợ công khổng lồ. Hồi đầu tuần trước, bà Kristalina Georgieva, Giám đốc điều hành Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự.

Trong cuộc phỏng vấn với Bloomberg Television, bà cảnh báo việc gia tăng chi tiêu sau đại dịch COVID-19 cùng các cuộc xung đột tại Ukraine và Trung Đông đã đẩy một số quốc gia ra khỏi "vùng an toàn".

IMF kêu gọi các chính phủ thiết lập chiến lược trong trung hạn nhằm rà soát kỹ lưỡng các khoản chi tiêu và tập trung nguồn lực vào các khoản đầu tư thúc đẩy tăng trưởng. Bundesbank cho biết họ cũng có quan điểm tương tự.

Ông Theurer nhấn mạnh: “Đây chính xác là khuyến nghị của Bundesbank. Đức đang có vị thế tài khóa tốt hơn nhiều so với các quốc gia khác tại châu Âu và trên thế giới, nhưng chúng ta cũng đang đối mặt với tình trạng nợ công gia tăng, do đó cần khẩn trương tiến hành củng cố tình hình tài khóa”.