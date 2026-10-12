Cựu chiến binh tỉnh Lâm Đồng có nhiều mô hình kinh tế nổi bật

Đại hội có sự tham dự của lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Hội CCB Việt Nam; lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng; lãnh đạo các sở, ban, ngành, LLVT tỉnh Lâm Đồng cùng 100 đại biểu là doanh nhân CCB, CCB làm kinh tế giỏi của tỉnh Lâm Đồng. Thượng tướng Bế Xuân Trường, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam dự và phát biểu.

Đại hội đánh giá kết quả hoạt động của Câu lạc bộ Doanh nhân CCB làm kinh tế của tỉnh từ tháng 7-2025 đến tháng 7-2026 và công tác vận động thành lập hội; thông qua nghị quyết xác định mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại đại hội.

Đại biểu dự đại hội.

Theo đó, hội tập trung củng cố tổ chức, phát triển hội viên; đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, bảo đảm phúc lợi cho người lao động; tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội. Phấn đấu tổng doanh thu từ sản xuất, kinh doanh tăng 5-10%/năm, nộp ngân sách tăng 0,5%/năm; giải quyết việc làm cho hơn 2.000 lao động, với lương bình quân trên 10 triệu đồng/người/tháng, không nợ thuế Nhà nước. Mỗi năm, xây dựng mới hoặc sửa chữa 2-3 căn nhà tình nghĩa cho CCB khó khăn về nhà ở; phối hợp với các cấp Hội CCB trong tỉnh hỗ trợ hội viên giảm nghèo, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 60-70% hộ CCB khá và giàu.

Phát biểu tại đại hội, Thượng tướng Bế Xuân Trường biểu dương những kết quả của CCB và hội viên Câu lạc bộ Doanh nhân CCB tỉnh Lâm Đồng trong sản xuất, kinh doanh thời gian qua. Đồng chí đề nghị các CCB tiếp tục phát huy cao độ phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên mặt trận kinh tế, thi đua làm giàu chính đáng; đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất, kinh doanh nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu và tăng sức cạnh tranh. Đồng thời, khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh địa phương, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế của tỉnh Lâm Đồng.

Đại tá Phạm Văn Long được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.

Tặng quà 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của xã Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.

Đại hội đã bầu và ra mắt Ban Chấp hành gồm 30 đồng chí. Đại tá Phạm Văn Long, Phó chủ tịch Thường trực Hội CCB tỉnh Lâm Đồng được bầu làm Chủ tịch Hội Doanh nghiệp, doanh nhân CCB tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2026-2031.