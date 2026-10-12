VCI về vùng giá thấp nhất gần 3 năm, pháp nhân liên quan Chủ tịch Vietcap thoái sạch vốn

CTCP Quản lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Bản Việt (VCAM), tổ chức có liên quan đến bà Nguyễn Thị Thanh Phượng, Chủ tịch HĐQT CTCP Chứng khoán Vietcap (Mã: VCI), vừa báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu VCI. Bà Phượng hiện đồng thời giữ chức Chủ tịch HĐQT tại VCAM.

Theo đó, VCAM đã bán toàn bộ 580.500 cổ phiếu VCI, tương đương khoảng 0,05% vốn điều lệ Vietcap, trong thời gian từ ngày 15/9 đến 8/10 theo phương thức khớp lệnh. Mục đích giao dịch được công bố là tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Sau giao dịch, VCAM không còn sở hữu cổ phiếu VCI.

Tạm tính theo giá đóng cửa phiên 8/10 ở mức 18.550 đồng/cổ phiếu, lượng cổ phiếu VCAM bán ra có giá trị khoảng 10,8 tỷ đồng. Đây cũng là vùng giá thấp nhất của VCI kể từ đầu tháng 11/2023.

Diễn biến giá cổ phiếu VCI trong vòng ba năm trở lại đây. (Nguồn: TradingView).

Trước VCAM, một cá nhân có liên quan đến lãnh đạo Vietcap cũng đã bán toàn bộ cổ phiếu VCI nắm giữ trong năm nay.

Cụ thể, vào hồi đầu tháng 5 vừa qua - bà Trương Nguyễn Thiên Kim, vợ ông Tô Hải, Thành viên HĐQT Vietcap, đã hoàn tất bán hơn 16,9 triệu cổ phiếu VCI, tương đương 1,47% vốn điều lệ, trong thời gian từ ngày 15/4 đến 4/5. Sau giao dịch, bà Thiên Kim không còn sở hữu cổ phiếu VCI nào.

Về phía VCAM, công ty được thành lập năm 2006, hoạt động chính trong lĩnh vực quản lý quỹ đầu tư và hiện có vốn điều lệ 200 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, VCAM ghi nhận doanh thu thuần gần 4 tỷ đồng, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, doanh nghiệp báo lỗ sau thuế 15 tỷ đồng, so với mức lỗ hơn 5 tỷ đồng trong nửa đầu năm 2025.