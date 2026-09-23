Chứng khoán EVS bị phạt 200 triệu đồng

Ngày 18/9, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước đã ban hành Quyết định số 544/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty cổ phần Chứng khoán EVS (trụ sở tại tầng 3, 6, 9, số 2A phố Đại Cồ Việt, phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).

Ảnh minh họa.

Theo quyết định, Chứng khoán EVS bị xử phạt tiền 200.000.000 đồng do đã thực hiện hành vi báo cáo có nội dung sai lệch. Cụ thể, công ty đã báo cáo không chính xác tỷ lệ vốn khả dụng tại các Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31/3/2026 và ngày 30/4/2026.

Theo đó, tỷ lệ an toàn tài chính theo báo cáo ban đầu ngày 31/3/2026 do công ty công bố là 195,31%, tuy nhiên kết quả tính toán lại cho thấy tỷ lệ này chỉ đạt 177,5%.

Tương tự, tỷ lệ an toàn tài chính theo báo cáo ban đầu ngày 30/4/2026 là 196,26%, nhưng sau khi tính toán lại chỉ đạt 178,87%.

Mức xử phạt trên được áp dụng theo quy định tại khoản 4 Điều 43 Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại khoản 17 Điều 1 Nghị định số 306/2025/NĐ-CP).

Cùng với hình thức phạt tiền, Thanh tra Chứng khoán Nhà nước buộc Chứng khoán EVS cải chính thông tin đối với hành vi báo cáo có nội dung sai lệch để khắc phục hậu quả.

Quyết định xử phạt có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18/9/2026.