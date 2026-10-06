Quảng Ngãi: Người dân tự nguyện giao nộp cá thể tê tê quý hiếm

Ngày 6/10, thông tin từ Công an xã Đăk Sao cho biết đơn vị vừa hoàn tất thủ tục tiếp nhận một cá thể tê tê do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Trước đó, chiều 5/10, anh A Thương (người dân tộc Xơ Đăng, trú tại thôn Năng Lớn, xã Đăk Sao) trong lúc đi làm rẫy qua khu vực gần nhà rông phát hiện một con vật có lớp vảy sừng bao phủ toàn thân đang di chuyển ven đường.

Nhận ra đây là cá thể tê tê quý hiếm, anh Thương đã cẩn thận bảo vệ, đưa cá thể này vào bao rồi mang đến trụ sở Công an xã Đăk Sao để trình báo và bàn giao.

Người dân tự nguyện bàn giao cá thể Tê Tê quý hiếm cho lực lượng Công an. Ảnh T.T

Tại thời điểm tiếp nhận, cá thể tê tê nặng khoảng 2kg, sức khỏe ổn định. Đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm thuộc nhóm IB và có tên trong Sách đỏ Việt Nam.

Công an xã Đăk Sao đã lập biên bản tiếp nhận, đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm lâm địa bàn và cơ quan chuyên môn chăm sóc cá thể tê tê, hoàn thiện các thủ tục cần thiết để tái thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Hành động tự nguyện giao nộp động vật quý hiếm của anh A Thương không chỉ góp phần bảo vệ một cá thể động vật hoang dã mà còn lan tỏa ý thức chung tay bảo tồn đa dạng sinh học trong cộng đồng.