Lâm Thượng: Nam thanh niên livestream xúc phạm tổ chức, cá nhân bị phạt 12,5 triệu đồng

Ngày 6/10, Công an xã Lâm Thượng, tỉnh Lào Cai cho biết, Trưởng Công an xã đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.T (sinh năm 2006, trú tại thôn Khánh Thiện, xã Lâm Thượng) số tiền 12,5 triệu đồng về hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

T.V.T. livestream phát ngôn xúc phạm uy tín cơ quan, tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân.

Trước đó, khoảng 22h ngày 3/10, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Tổ An ninh, Công an xã Lâm Thượng phát hiện T.V.T đăng tải trên trang Facebook cá nhân hình ảnh “Quyết định gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự” của UBND xã Lâm Thượng đối với chính T.V.T, kèm theo những lời bình luận có nội dung xúc phạm, thiếu chuẩn mực.

Không dừng lại ở đó, T.V.T tiếp tục quay video và phát trực tiếp trên Facebook, có nội dung xúc phạm cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND xã Lâm Thượng (người ký quyết định gọi công dân khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự) và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã.

Ngay sau khi phát hiện vụ việc, Công an xã Lâm Thượng đã mời T.V.T đến làm việc.

Tại cơ quan công an, T.V.T thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm và cho biết nguyên nhân thực hiện các hành vi trên là do không muốn tham gia nghĩa vụ quân sự.

Sau khi được lực lượng công an tuyên truyền, giải thích về các quy định của pháp luật, T.V.T nhận thức rõ hành vi của mình là vi phạm, cam kết không tái phạm và chấp hành nghiêm quyết định gọi khám sức khỏe sơ tuyển nghĩa vụ quân sự của UBND xã Lâm Thượng.

Căn cứ quy định của pháp luật, ngày 6/10, Công an xã Lâm Thượng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với T.V.T. số tiền 12,5 triệu đồng.

Công an triệu tập T.V.T. đến làm rõ hành vi vi phạm.

Qua vụ việc, Công an xã Lâm Thượng khuyến cáo người dân cần thận trọng khi sử dụng mạng xã hội; không đăng tải, chia sẻ những thông tin chưa được kiểm chứng hoặc có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, uy tín của cơ quan, tổ chức. Mọi hành vi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.