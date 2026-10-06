Khoảng 4.000 trường hợp phản ánh bị mạo danh thành lập doanh nghiệp

Bộ Tài chính cho biết đã tiếp nhận khoảng 4.000 trường hợp phản ánh có dấu hiệu bị mạo danh thông tin cá nhân để thành lập doanh nghiệp, hiện đang phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xác minh từng trường hợp. Đây là thông tin được nêu tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính, diễn ra chiều 6/10, do Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi chủ trì.

Theo Cục Thuế, trong chiến dịch “Làm sạch mã số thuế”, ngành Thuế ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân qua ứng dụng eTax Mobile và đường dây nóng. Người dân cho biết chỉ phát hiện thông tin của mình bị sử dụng để thành lập doanh nghiệp khi được cơ quan thuế thông báo, hoặc khi thấy mình có nghĩa vụ thuế liên quan đến một doanh nghiệp mà bản thân không biết.

Chia sẻ tại buổi họp báo, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính) cho biết: “Hiện Trung tâm Thông tin doanh nghiệp thuộc Cục đang phối hợp với các cơ quan đăng ký kinh doanh tại các tỉnh, thành phố để rà soát các trường hợp được phản ánh. Đồng thời, cơ quan này phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền để xác minh, làm rõ có hay không việc mạo danh”, bà Hương cho hay.

Bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể (Bộ Tài chính).

Sau khi có kết luận của cơ quan có thẩm quyền và đáp ứng đủ điều kiện xác minh, thông tin sẽ được chuyển cho cơ quan thuế và cơ quan đăng ký kinh doanh để xử lý, trong đó có việc thu hồi giấy đăng ký kinh doanh theo quy định.

Theo bà Hương, cơ chế tự khai, tự chịu trách nhiệm khi đăng ký thành lập doanh nghiệp nhằm tạo thuận lợi cho người dân khởi nghiệp, song cũng có trường hợp bị lợi dụng để mạo danh. Trong khi đó, công nghệ phát triển khiến thông tin cá nhân có nguy cơ bị lộ lọt, việc xác minh một trường hợp có phải mạo danh hay không là thách thức về mặt công nghệ.

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Tài chính, Cục đang nghiên cứu phương án sửa đổi Luật Doanh nghiệp, trong đó có các giải pháp nhằm hạn chế tình trạng mạo danh trong đăng ký doanh nghiệp.

Trả lời câu hỏi của báo chí về thông tin có trường hợp bị mạo danh phải mất 3 - 4 năm mới được giải quyết, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi đề nghị, nếu người dân đã gửi yêu cầu, cung cấp đầy đủ hồ sơ mà sau 6 tháng vẫn chưa được rà soát, giải quyết thì phản ánh với Bộ Tài chính để chỉ đạo xử lý.

Theo ông, việc xử lý kịp thời là cần thiết vì tình trạng mạo danh có thể ảnh hưởng đến các quyền lợi khác của người bị mạo danh; đây là trách nhiệm của các cơ quan quản lý nhà nước.

Về phía cơ quan thuế, đại diện Cục Thuế cho biết, khi xác định một cá nhân bị mạo danh, cơ quan thuế địa phương sẽ rà soát hồ sơ và nghĩa vụ thuế phát sinh trên hệ thống, phân biệt rõ nghĩa vụ thực tế của người bị mạo danh với nghĩa vụ phát sinh từ hành vi sử dụng trái phép thông tin.

Với trường hợp bị mạo danh thành lập doanh nghiệp rồi doanh nghiệp bỏ địa chỉ kinh doanh, cơ quan thuế hướng dẫn người nộp thuế trình báo cơ quan đăng ký kinh doanh và cơ quan công an để xác minh, điều tra. Trên cơ sở kết quả xác minh và tài liệu do người dân cung cấp, cơ quan thuế điều chỉnh thông tin và nghĩa vụ thuế theo quy định.

Với trường hợp bị sử dụng thông tin để kê khai thu nhập trong khi thực tế không phát sinh, cá nhân có thể gửi phản ánh trực tuyến trên eTax Mobile tại chức năng “Tra cứu thông tin quyết toán”, mục “Hỗ trợ quyết toán thuế TNCN”.

“Người dân khi phát hiện mình bị mạo danh nên kịp thời thông báo cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh và cung cấp các tài liệu chứng minh mình không thực hiện hoạt động/giao dịch liên quan”, đại diện Cục Thuế nêu rõ.