Xe tải bị nước lũ cuốn trôi, 3 người may mắn thoát nạn

Theo thông tin ban đầu, thời điểm xảy ra sự việc, trên xe tải có 3 người đàn ông. Do nước từ thượng nguồn đổ về lớn, dòng chảy mạnh và mực nước dâng cao, tài xế vẫn cố điều khiển xe qua khu vực tràn để sang bờ bên kia vận chuyển hàng hóa.

Khoảnh khắc xe tải bị nước cuốn trôi. (Clip: Thịnh Nguyễn)

Khi xe di chuyển ra giữa dòng, nước lớn bất ngờ cuốn phăng xe ôtô, kéo trôi hàng chục mét. Ba người trên xe thoát khỏi cabin, bám lên nóc xe để tránh dòng nước.

Xe ô tô tiếp tục bị nước lũ cuốn trôi và lật nghiêng, cả 3 người rơi xuống dòng nước đang chảy xiết. Rất may, cả 3 người đã may mắn vào bờ an toàn.

Hiện trường vụ nước cuốn trôi xe tải. (Ảnh Thịnh Nguyễn)

Khu vực xảy ra sự việc là tuyến đường dẫn vào vùng sản xuất nông nghiệp, hằng ngày có nhiều phương tiện qua lại để vận chuyển hàng hóa, nông sản. Tại đây đã có một cây cầu dành cho người đi bộ và xe máy, ô tô và máy cày vẫn phải đi qua tràn để sang bờ bên kia.

Vào thời điểm mưa lớn, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh, dâng cao và chảy xiết, việc các phương tiện cố tình vượt tràn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn nghiêm trọng.