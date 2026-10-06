Xác minh đối tượng trộm tiền công đức

Theo Công an xã Vĩnh Hòa, ngày 25 và 27/9, đơn vị lần lượt tiếp nhận trình báo của người dân về việc đền Thái Giám và nhà thờ chi họ Nguyễn Tá bị kẻ gian đột nhập, phá khóa hòm công đức, lấy tiền.

Đối tượng Nguyễn Công Chiến.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Vĩnh Hòa triển khai xác minh, thu thập tài liệu, rà soát thông tin và khoanh vùng đối tượng nghi vấn.

Qua quá trình điều tra, Công an xã triệu tập Nguyễn Công Chiến (SN 1991, trú thôn Vinh Quang 1, xã Vĩnh Bảo) đến làm việc. Trước các tài liệu, chứng cứ được cơ quan Công an thu thập, Chiến thừa nhận hành vi trộm cắp và khai báo quá trình thực hiện các vụ việc.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.