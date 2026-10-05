Truyền thông Indonesia ca ngợi trận chung kết FIFA ASEAN Cup là nghẹt thở bậc nhất lịch sử Đông Nam Á

Các cầu thủ Indonesia ăn mừng chiến thắng (ảnh: Kompas)

Trong bài tường thuật trực tiếp đầy cảm xúc, CNN Indonesia đã lột tả chính xác tâm trạng của hàng chục triệu người hâm mộ trước thời khắc "đấu súng" sinh tử bằng chuỗi từ giàu hình ảnh tạm dịch là: "Hồi hộp, bồn chồn, lo âu, căng thẳng đan xen lẫn lộn và cuối cùng là bùng nổ".

Tờ báo mô tả bầu không khí tại chảo lửa Jakarta như đặc quánh lại, nơi từng nhịp thở đều bị bóp nghẹt. Sự vỡ òa chỉ thực sự đến khi thủ thành Emil Audero cản phá xuất sắc cú sút của Nattapong Sayriya, cùng pha đá bồi dội cột của Sarach Yooyen để mở đường cho Shayne Pattynama tung nhát kiếm quyết định. CNN Indonesia không ngần ngại gọi đây là "đêm thăng hoa của bản lĩnh và sự lạnh lùng nơi đội tuyển Indonesia".

Chung nhịp đập hân hoan, chuyên trang thể thao hàng đầu Bola.com giật tít trang trọng: "Hạ Thái Lan sau loạt sút luân lưu, Indonesia giải cơn khát vô địch". Ấn phẩm này gọi 120 phút so tài là một "trận cầu điên rồ và giàu kịch tính nhất lịch sử Đông Nam Á".

"Từ bàn mở tỷ số của Dean James ở phút 84 đến pha gỡ hòa chớp nhoáng của Thái Lan, rồi màn rượt đuổi nghẹt thở trong hiệp phụ... Tất cả đều diễn ra với kịch bản khó có ai lường trước", Bola phân tích. "Việc giữ vững tinh thần sau khi bị thủng lưới ở phút 111 để kéo trận đấu về chấm luân lưu đã minh chứng cho bước tiến vượt bậc về ý chí chiến đấu của dàn sao Garuda".

Ở góc nhìn toàn cảnh, DetikSport khẳng định ngôi vương này mang ý nghĩa lịch sử sâu sắc qua bài viết nhấn mạnh rằng chiến thắng không chỉ mang về chiếc cúp danh giá mà còn chính thức phá vỡ cái dớp e sợ người Thái đã kéo dài suốt nhiều năm của bóng đá xứ vạn đảo. Detik ca ngợi: "Bản lĩnh của các cầu thủ nhập tịch cùng dàn nội binh chất lượng đã hòa quyện hoàn hảo dưới sức ép khủng khiếp từ hơn 70.000 khán giả tại Bung Karno. Thành quả là chiến thắng lịch sử".

Trong khi đó, trang Bola.net tập trung tán dương sự xuất sắc của các cá nhân nhận trọng trách sút phạt đền. Cả Kevin Diks, Dean James, Elkan Baggott và Shayne Pattynama đều cho thấy thần kinh thép đáng kinh ngạc.

Ấn phẩm này nhận định: "Đây không đơn thuần là một trận thắng may rủi trên chấm luân lưu, mà là lời khẳng định đanh thép cho vị thế số một khu vực mà bóng đá Indonesia kiên trì hướng tới suốt thời gian qua. Chiến thắng nghẹt thở trước Voi chiến đã biến đêm 5/10 trở thành một mốc son chói lọi trong biên niên sử bóng đá xứ vạn đảo".