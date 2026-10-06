Nhóm đối tượng dùng súng tự chế nối dây điện trộm chó trong đêm

Ngày 6/10, thông tin từ Công an Hà Tĩnh, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số đối tượng có dấu hiệu liên quan đến hoạt động trộm cắp, thu gom chó nên phối hợp Công an cơ sở tổ chức theo dõi, xác minh.

Vào khoảng 4h ngày 2/10, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Công an xã Tùng Lộc kiểm tra nhà Trần Phúc Cao (SN 1980, trú thôn Tân Vĩnh, xã Can Lộc). Tại đây, lực lượng Công an phát hiện 3 đối tượng đang thực hiện giao dịch 9 con chó có biểu hiện nghi vấn.

Số chó các đối tượng trộm về chưa kịp tiêu thụ đã bị lực lượng công an bắt giữ. (Ảnh: CAHT)

Qua kiểm tra, 6 con chó đã chết có tổng trọng lượng 73,2kg và 3 con chó còn sống, tổng trọng lượng khoảng 54kg, được nhốt trong lồng sắt.

Từ số chó thu giữ, lực lượng Công an tiếp tục đấu tranh, xác minh nguồn gốc. Kết quả điều tra bước đầu xác định Trần Phúc Cao nhiều lần mua chó do trộm cắp mà có của Hồ Phúc Cát (SN 1992) và Nguyễn Văn Quân (SN 1994), cùng trú tại thôn Phúc Sơn, xã Tùng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thỏa thuận, Cát và Quân có nhiệm vụ đi trộm chó trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rồi mang về bán cho Cao với giá từ 50.000-60.000 đồng/kg.

Thủ đoạn của 2 đối tượng Cát và Quân mang theo một súng tự chế có nối dây từ điện bình ắc quy, một mũi tên, cuộn băng dính đen và bao tải, điều khiển xe máy về địa bàn xã Nghi Xuân để tìm chó trộm cắp.

Khi phát hiện chó của người dân ở ngoài đường, Quân sử dụng súng tự chế bắn khiến chó bị ngất, sau đó dùng băng dính quấn mõm và cho vào bao tải.

Chỉ trong đêm 1/10 và rạng sáng 2/10, Cát và Quân đã bắt trộm 9 con chó, tổng trọng lượng khoảng 130kg. Sau đó, hai đối tượng vận chuyển số chó này về khu vực xã Can Lộc để bán cho Trần Phúc Cao.

Từ các tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm Trần Phúc Cao, Hồ Phúc Cát và Nguyễn Văn Quân về hành vi “Trộm cắp tài sản”, quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Vụ án, đang tiếp tục được điều tra, xác minh, làm rõ.