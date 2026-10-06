Khánh Hòa: Quy tập 9 hài cốt liệt sĩ tại xã Phước Dinh sau 6 ngày tìm kiếm

Ngày 6/10, Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ của đơn vị vừa phối hợp với các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn xã Phước Dinh.

Lực lượng chức năng cất bốc hài cốt liệt sĩ được tìm thấy trên địa bàn xã Phước Dinh.

Hoạt động được triển khai từ ngày 1-6/10, thực hiện "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ".

Qua nhiều ngày tìm kiếm, xác minh các nguồn tin và dấu tích tại thực địa, lực lượng chức năng đã quy tập được 9 hài cốt liệt sĩ.

Trong đó, 4 phần mộ liệt sĩ đã xác định được thông tin trên địa bàn xã Phước Dinh. Tại khu vực căn cứ cách mạng CK35, thôn Từ Thiện, lực lượng tìm kiếm phát hiện, quy tập thêm 5 hài cốt liệt sĩ chưa rõ thông tin.

Đối với 5 hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính, lực lượng chức năng đã lấy mẫu sinh phẩm để phục vụ giám định ADN, làm cơ sở xác định danh tính.

Cán bộ, chiến sĩ tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Phước Dinh, tỉnh Khánh Hòa.

Theo Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa, quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do thời gian kéo dài, địa hình và dấu tích chiến trường trước đây đã có nhiều thay đổi. Lực lượng tìm kiếm tiếp tục rà soát thông tin, xác minh các khu vực có dấu tích liên quan để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.

Bộ CHQS tỉnh Khánh Hòa cũng đề nghị các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử và người dân nếu có thông tin về liệt sĩ, nơi hy sinh, nơi an táng ban đầu hoặc dấu tích liên quan đến mộ liệt sĩ tại xã Phước Dinh và khu vực lân cận, cung cấp cho cơ quan quân sự địa phương hoặc Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ để tiếp tục xác minh, tìm kiếm.