VinFast đưa xe buýt điện vào Mỹ, mở rộng hệ sinh thái giao thông xanh

Xe buýt điện VinFast được phát triển nhằm mang đến trải nghiệm vận hành an toàn, êm ái và hiệu quả, phù hợp đặc thù giao thông đô thị tại Mỹ. Xe được trang bị công nghệ hỗ trợ tiên tiến, góp phần nâng cao độ an toàn và hiệu quả khai thác.

Nổi bật là hệ thống hỗ trợ người lái sử dụng camera và radar để phát hiện tình huống, đưa ra cảnh báo an toàn theo thời gian thực; giải pháp hỗ trợ sạc, bảo dưỡng và vận hành; cùng hệ thống kết nối thông minh, giúp duy trì liên lạc thuận tiện giữa đội ngũ vận hành và hành khách.

Xe buýt điện VinFast được trang bị công nghệ hỗ trợ an toàn và kết nối, hướng đến nhu cầu vận hành tại đô thị Mỹ.

Theo thỏa thuận, NexMove - liên doanh được thành lập bởi Transportation Management Services (TMS) và Zeem Solutions - sẽ cung cấp xe buýt điện VinFast cho đơn vị vận tải theo mô hình dịch vụ trọn gói, tích hợp phương tiện, hệ thống sạc, bảo dưỡng và vận hành. Cách tiếp cận này giúp khách hàng doanh nghiệp từng bước chuyển đổi sang xe buýt điện mà không phải tự xây dựng toàn bộ hệ thống từ đầu.

Với năng lực cung cấp đồng bộ dịch vụ cần thiết, NexMove hướng đến duy trì trải nghiệm vận hành ổn định và cam kết thời gian xe sẵn sàng hoạt động đến 97%.

Trước khi xe buýt điện VinFast hoàn tất chứng nhận để đưa vào khai thác, NexMove sẽ bố trí xe mẫu tại hệ thống điểm sạc của Zeem để các đơn vị vận hành đội xe và cơ quan vận tải công cộng tại Mỹ trực tiếp trải nghiệm, đánh giá. Xe đáp ứng đầy đủ yêu cầu lưu hành dự kiến được bàn giao cho khách hàng từ năm 2028.

Đại diện NexMove và VinFast chia sẻ về kế hoạch đưa xe buýt điện vào thị trường Mỹ.

Ông Paul Gioupis, Nhà sáng lập kiêm Tổng giám đốc Zeem Solutions, đồng sáng lập NexMove, cho biết: “Cuối tháng 7, đội ngũ của chúng tôi đã đến thăm cơ sở sản xuất của VinFast và ấn tượng trước quy mô, chất lượng sản phẩm cũng như số lượng xe buýt được đưa vào vận hành. Đây là sản phẩm đã được kiểm chứng qua thực tiễn. Chúng tôi mong muốn hợp tác VinFast hướng đến xây dựng năng lực sản xuất tại Mỹ, đáp ứng yêu cầu của Cơ quan Quản lý Vận tải Công cộng Liên bang (FTA), qua đó giúp đơn vị vận tải công cộng có thể sớm đưa xe buýt điện này vào phục vụ hành khách”.

Trong khi đó, ông Kevin O’Connor, Tổng giám đốc TMS kiêm Giám đốc Thương mại NexMove, nhận định hợp tác VinFast phù hợp định hướng thúc đẩy giải pháp giao thông đổi mới và bền vững. Việc kết hợp công nghệ xe điện với giải pháp giao thông và hạ tầng tích hợp được kỳ vọng giúp khách hàng từng bước chuyển đổi sang đội xe điện với hiệu quả và độ tin cậy cao hơn.

NexMove cung cấp giải pháp vận hành xe buýt điện VinFast theo mô hình trọn gói, gồm phương tiện, sạc, bảo dưỡng và vận hành.

Còn với ông Brian Finnerty, Tổng giám đốc VinFast Bắc Mỹ, việc đưa xe buýt điện vào thị trường Mỹ là bước tiến quan trọng, thể hiện cam kết đầu tư và phát triển lâu dài của VinFast tại đây.

“VinFast tiếp tục đẩy mạnh đầu tư tại Mỹ và hợp tác các đối tác như NexMove để đồng hành cùng thành phố, đơn vị vận tải công cộng và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi sang giao thông bền vững. Hợp tác này đưa giải pháp giao thông điện đến gần hơn với người dùng, củng cố nền tảng để VinFast xây dựng hiện diện lâu dài tại thị trường quan trọng hàng đầu thế giới”, ông Brian chia sẻ.

Các mẫu xe buýt điện VinFast được phát triển hướng đến hiệu quả vận hành, độ tin cậy và giá trị sử dụng lâu dài. Xe có khả năng sạc nhanh nhằm rút ngắn thời gian chờ, công nghệ pin LFP, giải pháp chống ăn mòn, chính sách bảo hành và tổng chi phí sở hữu được tối ưu.

Đến nay, khoảng 2.000 xe buýt điện VinFast được đưa vào vận hành tại Việt Nam. Tại nhiều đô thị lớn, hãng từng bước hoàn thiện hệ sinh thái xe buýt điện từ sản xuất, vận hành đến bảo dưỡng, qua đó tích lũy kinh nghiệm triển khai và khai thác đội xe điện quy mô lớn.

Xe buýt điện VinFast đang được vận hành tại Việt Nam.

Bên cạnh Đông Nam Á, VinFast đang mở rộng hoạt động xe buýt điện tại châu Âu. Kinh nghiệm vận hành tại nhiều thị trường giúp hãng hiểu rõ nhu cầu của các đơn vị vận tải chuyên nghiệp và phát triển sản phẩm phù hợp điều kiện khai thác thực tế.

Việc đưa xe buýt điện vào Mỹ tiếp tục mở rộng hệ sinh thái giao thông xanh của VinFast tại thị trường này, bên cạnh danh mục ôtô thuần điện, chính sách bảo hành, chương trình thuê xe linh hoạt và mạng lưới đại lý đang mở rộng. Từ phương tiện cá nhân đến vận tải hành khách công cộng, VinFast hướng đến việc thêm lựa chọn di chuyển hiện đại, thuận tiện và bền vững cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp.

Về NexMove: NexMove là liên doanh giữa Transportation Management Services (TMS) và Zeem Solutions, kết hợp năng lực vận hành vận tải hành khách với kinh nghiệm phát triển hạ tầng sạc xe điện, cung cấp giải pháp điện hóa xe buýt từ phương tiện, sạc đến vận hành và bảo dưỡng. TMS có hơn 30 năm kinh nghiệm, từng phục vụ khoảng 140 triệu lượt người tại hơn 5.500 sự kiện. Zeem Solutions đã thực hiện hơn 400.000 lượt sạc tại sân bay quốc tế Los Angeles (LAX) trong 3,5 năm, với tỷ lệ hệ thống hoạt động trên 98%. Về VinFast: VinFast (NASDAQ: VFS), công ty thành viên của Vingroup JSC, là hãng xe thuần điện với danh mục gồm ôtô điện, xe máy điện, xe đạp điện và xe buýt điện. VinFast đang mở rộng hệ thống phân phối và đại lý trên toàn cầu, đồng thời gia tăng năng lực sản xuất tại các thị trường trọng điểm ở Bắc Mỹ, châu Âu và châu Á. Độc giả tìm hiểu thêm thông tin tại đây.