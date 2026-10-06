Danh tính gã chồng đánh đập vợ dã man trên đường phố Gia Lai

Tối 6/10, đại diện Công an phường Quy Nhơn Nam thông tin, đơn vị đang vào cuộc điều tra, xác minh và làm rõ nguyên nhân vụ việc người đàn ông đánh đập vợ dã man trên đường Hoàng Văn Thụ.

Nạn nhân là chị L.T.Y.N (sinh năm 2002), còn người ra tay dã man là T.V.L (sinh năm 1998, chồng của chị N.), cùng trú trên đường Thành Thái, phường Quy Nhơn Nam.

“Công an phường Quy Nhơn Nam đã làm việc trực tiếp với T.V.L, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ, làm rõ các chi tiết liên quan để xử lý nghiêm theo quy định”, đại diện Công an phường Quy Nhơn Nam thông tin.

T.V.L hành hung vợ đến bất động trên vỉa hè đường Hoàng Văn Thụ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai. (Ảnh cắt từ clip)

Theo lời khai ban đầu của chị N. tại cơ quan công an, vào khoảng 18h30 ngày 5/10, hai vợ chồng chị cùng đi nhậu tại một quán ăn trên đường Nguyễn Thị Định (phường Quy Nhơn Nam). Đến khoảng 0h10 ngày 6/10, giữa hai người xảy ra tranh cãi. Người chồng bỏ về phòng trọ trước.

Sau đó, chị N. đi về theo nhưng gọi cửa thì L. không mở. Đến khoảng 1h sáng, chị đi bộ về nhà mẹ đẻ ở đường Hoàng Văn Thụ. Khi đến trước số nhà 344 Hoàng Văn Thụ, L. bất ngờ đuổi theo và xông vào đánh đập vợ dã man.

Người vợ khai, sau khi đánh chị ngã gục xuống vỉa hè, L. còn đá liên tiếp vào người chị và buông lời đe dọa sẽ “giết cả gia đình” trước khi bỏ đi. Sau đó, chị N. gượng dậy đi về nhà mẹ ruột.

Đúng lúc này, Tổ công tác Công an phường Quy Nhơn Nam đang trên đường tuần tra phát hiện điểm nghi vấn nên mời chị N. về trụ sở làm việc. Tại đây, lực lượng chức năng ghi nhận chị N. bị bầm đỏ vùng hai mắt và trầy xước vùng trán. Hiện sức khỏe của nạn nhân đã tạm thời ổn định.

Trước việc một số thông tin sai lệch, chưa kiểm chứng lan truyền xung quanh vụ việc gây xôn xao dư luận, Công an phường Quy Nhơn Nam khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, trách nhiệm, tỉnh táo và kiểm chứng kỹ lưỡng trước khi chia sẻ thông tin.