Bộ Xây dựng ban hành quy định mới về phân cấp kiểm tra chuyên ngành

Đối tượng áp dụng Thông tư số 73/2026/TT-BXD là cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động kiểm tra chuyên ngành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ.

Bộ Xây dựng ban hành Thông tư số 73/2026/TT-BXD quy định về phân cấp và quy trình kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. (Ảnh minh họa).

Theo quy định tại Thông tư, Cục trưởng các Cục thuộc Bộ được phân cấp thẩm quyền thực hiện kiểm tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý tại các quyết định của Bộ trưởng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các Cục.

Đối với các ngành, lĩnh vực còn lại thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng, Vụ trưởng các Vụ được giao chức năng tham mưu quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực đó có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tham mưu Bộ trưởng tiến hành kiểm tra chuyên ngành theo quy định.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng sẽ trực tiếp quyết định việc kiểm tra khi nội dung kiểm tra thuộc phạm vi quản lý của từ hai Cục trở lên; đối tượng kiểm tra là bộ, ngành, UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; hoặc cuộc kiểm tra có nội dung phức tạp, nhạy cảm, phạm vi rộng hoặc liên quan đến trách nhiệm của nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương.

Đoàn kiểm tra của Bộ Xây dựng do Bộ trưởng quyết định thành lập để thực hiện các cuộc kiểm tra thuộc thẩm quyền của Bộ trưởng.

Kế hoạch kiểm tra chuyên đề của Bộ Xây dựng được xây dựng định kỳ hằng năm hoặc khi phát sinh yêu cầu quản lý nhà nước cần bổ sung kế hoạch.

Chậm nhất là ngày 15/11 hàng năm, các Cục, Vụ đề xuất kế hoạch kiểm tra chuyên đề của năm sau gửi về Văn phòng Bộ để tổng hợp, tham mưu trình Bộ trưởng phê duyệt, ban hành kế hoạch kiểm tra chuyên đề muộn nhất là ngày 25/12 hằng năm.

Theo quy định tại Thông tư, hoạt động kiểm tra chuyên ngành được thực hiện theo hai hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến. Người ra quyết định kiểm tra căn cứ tính chất, nội dung, yêu cầu của cuộc kiểm tra và điều kiện về dữ liệu, công nghệ, phương tiện kỹ thuật để quyết định hình thức kiểm tra phù hợp.

Trường hợp kiểm tra trực tuyến, từ xa mà không thu thập được đầy đủ dữ liệu, thông tin phục vụ công tác kiểm tra, Trưởng đoàn cần báo cáo người ra quyết định kiểm tra xem xét, quyết định chuyển sang kiểm tra trực tiếp.

Khi phát hiện tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính, người có thẩm quyền tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và xử lý theo thẩm quyền hoặc chuyển người có thẩm quyền xử lý theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.

Trường hợp phát hiện vụ việc có dấu hiệu tội phạm hoặc nội dung vượt thẩm quyền xử lý, Trưởng đoàn báo cáo người ra quyết định kiểm tra để chuyển hồ sơ, tài liệu đến cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý theo quy định.

Thông tư số 73/2026/TT-BXD có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/12/2026. Các cuộc kiểm tra chuyên ngành đã có quyết định kiểm tra trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo quy định của pháp luật áp dụng tại thời điểm ban hành quyết định kiểm tra.

Kế hoạch kiểm tra chuyên đề đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, ban hành trước ngày Thông tư số 73/2026/TT-BXD có hiệu lực thi hành được tiếp tục thực hiện theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch sau ngày Thông tư này có hiệu lực được thực hiện theo quy định tại Thông tư.