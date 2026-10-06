4 tuyển thủ Việt Nam sang Thái Lan, 5 người đi Singapore

Các thành viên tuyển Việt Nam chia tay nhau ở sân bay Soekarno-Hatta sáng 6/10. Ảnh: Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF).

Từ Jakarta (Indonesia), tuyển Việt Nam chia thành ba nhóm di chuyển sau FIFA ASEAN Cup 2026. Nhóm một gồm 4 cầu thủ CLB Công an TP.HCM là Lê Giang Patrik, Nguyễn Nhật Minh, Ngô Đăng Khoa và Lee Williams Minh Hoàng bay tới Thái Lan, chuẩn bị cho trận gặp Ratchaburi ở bảng A giải vô địch các CLB Đông Nam Á tối 7/10.

Nhóm hai gồm 5 cầu thủ CLB Công an Hà Nội là Cao Pendant Quang Vinh, Nguyễn Adou Leygley Minh, Lê Văn Đô, Lê Phạm Thành Long và Nguyễn Đình Bắc đến Singapore, hướng tới trận gặp Lion City Sailors tối 8/10. CLB tạo điều kiện cho Bùi Hoàng Việt Anh về Việt Nam nghỉ ngơi và hồi phục. Các thành viên còn lại về Hà Nội và khép lại đợt tập trung kéo dài từ ngày 22/9.

Nhóm cầu thủ CLB Công an Hà Nội chuẩn bị lên tàu bay từ Jakarta, Indonesia tới Singapore. Ảnh: Lê Phạm Thành Long.

Các tuyển thủ Việt Nam gần như không có thời gian nghỉ ngơi do lịch thi đấu dày đặc ở giải khu vực. Không ngoại trừ khả năng, các cầu thủ trên sẽ được CLB Công an Hà Nội và Công an TP.HCM cho nghỉ trận tới, đặc biệt là các học trò của HLV Arthur Diles, khi hai trận gần nhất chỉ cách nhau vỏn vẹn 2 ngày.

Đáng ngại nhất là Lê Giang Patrik. Thủ môn sinh năm 1992 vắng mặt ở buổi tập sau trận thua Thái Lan 0-2 và phải khâu hai mũi do chấn thương. Tới trận tranh hạng ba hôm 5/10, Lê Giang Patrik phải cuốn băng cánh tay trái khi thi đấu. Ngoài ra, Đình Bắc cũng phải tập riêng trước trận cuối.

Còn với tuyển Việt Nam, theo kế hoạch, đội hội quân trở lại vào tháng 11 để dự giải giao hữu do VFF tổ chức với các khách mời chất lượng, giúp ban huấn luyện có cơ sở đánh giá, rà soát lực lượng, thử nghiệm, hoàn thiện kỹ chiến thuật và đội hình để hướng tới giải gần nhất tiếp theo là Asian Cup 2027, khởi tranh ngày 7/1 năm sau tại Saudi Arabia.

Highlights Việt Nam 0-1 Malaysia Chiều 5/10, tuyển Việt Nam nhận thất bại trước Malaysia với tỷ số 0-1 tại trận tranh hạng 3 FIFA ASEAN Cup 2026.