[Video] Bộ Tài chính thông tin về tình trạng 4.000 cá nhân bị mạo danh thành lập doanh nghiệp
Trong chiến dịch "Làm sạch mã số thuế", ngành Thuế ghi nhận khoảng 4.000 phản ánh của người dân về việc thông tin cá nhân bị mạo danh để thành lập tổ chức, doanh nghiệp. Đây là thông tin được đưa ra tại họp báo thường kỳ quý III/2026 của Bộ Tài chính chiều 6/10.
Theo ghi nhận của cơ quan Thuế, nhiều cá nhân chỉ biết khi nhận được thông báo của cơ quan Thuế. Tại họp báo, bà Trịnh Thị Hương, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp tư nhân và kinh tế tập thể, cho biết Cục đang phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tại các địa phương để rà soát đồng thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền xác minh từng trường hợp.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/video-bo-tai-chinh-thong-tin-ve-tinh-trang-4000-ca-nhan-bi-mao-danh-thanh-lap-doanh-nghiep-post993342.html