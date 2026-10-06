Đà Nẵng: Nhóm thanh thiếu niên trộm xe máy, dùng hung khí khiêu khích người đi đường

Trước đó, khuya 5/10, Tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát hình sự tuần tra trên địa bàn, khi đến đường Nguyễn Tất Thành, phường Thanh Khê đã phát hiện 2 thiếu niên đang ngồi bên cạnh một xe máy Wave Alpha màu xanh, không gắn biển kiểm soát.

Hai thiếu niên liên quan vụ trộm xe máy, khiêu khích người đi đường. (Ảnh: Công an cung cấp).

Qua quan sát, Tổ công tác nhận thấy đặc điểm của 2 thiếu niên và phương tiện có nhiều điểm tương đồng với các đối tượng xuất hiện trong đoạn clip điều khiển xe máy vi phạm trật tự, an toàn giao thông, sử dụng hung khí khiêu khích người đi đường trên đường Phan Đăng Lưu, phường Hòa Cường vào sáng 4/10 được đăng tải trên mạng xã hội.

Các cán bộ đã kiểm tra hành chính, xác định 2 thiếu niên là N.Đ.K (SN 2009, trú phường An Khê, TP Đà Nẵng) và V.M.T (SN 2009, trú phường Hải Châu, TP Đà Nẵng).

Quá trình làm việc, N.Đ.K và V.M.T thừa nhận đã lái xe, dùng hung khí khiêu khích người đi đường vào sáng 4/10.

Tiếp tục đấu tranh, Tổ công tác làm rõ chiếc xe Wave Alpha mà các đối tượng sử dụng là tài sản do N.Đ.K cùng H.G.H (SN 2010, trú phường Hòa Khánh, TP Đà Nẵng) trộm cắp tại phường An Hải vào khoảng 11h45 ngày 3/10.

Từ thông tin thu thập được, Phòng Cảnh sát hình sự tiếp tục truy xét, xác minh và triệu tập H.G.H đến làm việc.

Tại cơ quan điều tra, H.G.H khai nhận đã cùng N.Đ.K thực hiện hành vi trộm cắp chiếc xe máy nói trên.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Đà Nẵng đã bàn giao hồ sơ, tang vật cùng đối tượng N.Đ.K và H.G.H cho Công an phường An Hải tiếp tục xác minh, thụ lý theo thẩm quyền.

Đối với V.M.T, hành vi dùng kéo kim loại khiêu khích người đi đường hiện chưa đủ căn cứ xử lý; cơ quan công an đã bàn giao V.M.T cho gia đình bảo lãnh, quản lý.