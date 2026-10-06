Thanh niên bị phạt hơn 31 triệu đồng vì độ xe đi đua trái phép

Tối 6/10, Phòng CSGT Công an tỉnh An Giang cho biết vừa lập biên bản một trường hợp độ chế xe máy chuẩn bị đua trái phép, số tiền phạt hơn 31 triệu đồng.

Trước đó, khoảng 22h50 ngày 5/10, trong quá trình tuần tra trên tuyến tránh Long Xuyên, lực lượng CSGT phát hiện N.H.S. (21 tuổi, ở TP Cần Thơ) điều khiển xe mô tô đã qua độ, chế, chạy tốc độ cao.

Nam thanh niên cùng chiếc xe máy đã bị độ chế gần như toàn bộ. Ảnh: CACC

Qua kiểm tra, công an xác định chiếc xe không gắn biển số, không có gương chiếu hậu bên trái và bộ phận giảm thanh không bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về tiếng ồn.

Ngoài ra, S. không có giấy phép lái xe đối với loại xe có dung tích xi lanh trên 125cm³ và không xuất trình được chứng nhận đăng ký xe.

Làm việc với cơ quan công an, S. thừa nhận đã độ, chế chiếc xe để chuẩn bị tham gia đua xe trái phép.

Lực lượng chức năng sau đó lập biên bản đối với các hành vi vi phạm, xử phạt S. tổng cộng 31,5 triệu đồng, đồng thời trừ hết điểm giấy phép lái xe và tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định.