Tuyên án tử hình kẻ giết 3 người trong một gia đình ở Đồng Nai

Tại phiên toà, bị cáo Nguyễn Đức Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội giống như cáo trạng Viện kiểm sát nhân dân (VKSND) TP Đồng Nai đã truy tố.

Trong phần luận tội, đại diện VKSND TP Đồng Nai nhận định, Nguyễn Đức Anh đã thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng, trực tiếp tước đoạt tính mạng của 3 người trong một gia đình, trong đó có 2 trẻ em. Hành vi của bị cáo gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong, gây bàng hoàng, phẫn nộ trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. Hành vi của Nguyễn Đức Anh đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền được sống của nhiều người, thể hiện sự coi thường pháp luật.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh nghe toà tuyên án.

Trên cơ sở đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội, hậu quả vụ án cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, VKSND TP Đồng Nai đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt Nguyễn Đức Anh mức án 6 đến 7 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tử hình về tội “Giết người”, tổng mức hình phạt chung cho 2 tội danh là tử hình.

Theo đại diện VKS, mức án đề nghị là tương xứng với tính chất, mức độ đặc biệt nghiêm trọng của hành vi phạm tội, đồng thời nhằm bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật và phòng ngừa chung.

Sau phần luận tội, luật sư bào chữa cho bị cáo thực hiện phần tranh luận, đưa ra các tình tiết đề nghị Hội đồng xét xử xem xét khi lượng hình. Đại diện VKSND TP Đồng Nai giữ quan điểm truy tố và mức hình phạt đã đề nghị.

Người dân chờ theo dõi thông tin trước khu vực TAND TP Đồng Nai.

HĐXX cho rằng bị cáo Nguyễn Đức Anh đã thực hiện hành vi đặc biệt nghiêm trọng, đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm trực tiếp đến quyền được sống của nhiều người, thể hiện sự coi thường pháp luật, đã tước đoạt tính mạng của 3 người trong một gia đình, trong đó có 2 trẻ em dưới 16 tuổi. Hành vi của bị cáo hết sức dã man, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, khiến nhiều người tử vong, gây bàng hoàng, phẫn nộ trong dư luận và ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương.

Do đó, sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX cho rằng bị cáo không còn khả năng cải tạo, giáo dục nên quyết định áp dụng hình phạt tử hình đối với bị cáo về tội “Giết người” và 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”, tổng hợp mức hình phạt cho bị cáo này là tử hình.