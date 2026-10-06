Chia sẻ video mang hung khí, thanh niên bị phạt 7,5 triệu đồng

Chiều 6/10, Công an phường Kim Long, TP Huế cho biết, đơn vị vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với L.C.Q. (trú tại phường Kim Long) về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin gây tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Công an phường Kim Long (TP Huế) làm việc với anh L.C.Q.

Trước đó, qua công tác xác minh, Công an phường Kim Long làm việc với một số thanh thiếu niên có hành vi mang hung khí, trong đó có “dao phóng lợn”, chở 3 người trên xe máy lưu thông qua các tuyến đường trên địa bàn TP Huế, gây phức tạp về an ninh, trật tự.

Trong quá trình xác minh, Công an phường phát hiện L.C.Q. đã chia sẻ video liên quan đến hành vi của nhóm thanh thiếu niên này lên mạng xã hội TikTok.

Theo cơ quan Công an, việc chia sẻ video nhằm thu hút lượt thích, lượt xem và tạo tương tác trên mạng xã hội. Nội dung video sau khi được đăng tải đã gây tác động tiêu cực đến dư luận xã hội và tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Làm việc với cơ quan Công an, L.C.Q. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm pháp luật, đồng thời chủ động gỡ bỏ các nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm.

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 330/2026/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh mạng và bảo vệ dữ liệu cá nhân, Công an phường Kim Long quyết định xử phạt L.C.Q. số tiền 7,5 triệu đồng.

Công an phường Kim Long khuyến cáo người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên, cần thận trọng khi đăng tải, chia sẻ thông tin trên mạng xã hội.

Việc đăng tải hoặc lan truyền các nội dung mang tính kích động, đe dọa, gây mâu thuẫn, chia rẽ hoặc tác động tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự có thể bị cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật.