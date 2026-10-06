Indonesia vô địch, nhưng Thái Lan mới là đội khiến Việt Nam phải lo

Indonesia xứng đáng được nhắc đến nhiều nhất sau FIFA ASEAN Cup 2026. Đội chủ nhà vượt qua Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau trận chung kết hòa 2-2, qua đó trở thành nhà vô địch đầu tiên của giải.

Nhưng nếu nhìn từ góc độ tuyển Việt Nam, Thái Lan mới là đối thủ cần được theo dõi kỹ hơn.

Chỉ hơn một tháng trước, Việt Nam vượt qua Thái Lan với tổng tỷ số 4-2 ở chung kết ASEAN Championship. Hai trận đấu ấy từng tạo cảm giác thầy trò HLV Kim Sang-sik đã chiếm ưu thế rõ rệt trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp trong khu vực.

FIFA ASEAN Cup nhanh chóng đưa ra một bức tranh khác. Ngày 29/9, Thái Lan thắng Việt Nam 2-0 tại Bandung nhờ các bàn của Sarach Yooyen và Chaiyaphon Otton, qua đó giành vé vào chung kết trước một lượt đấu và chấm dứt chuỗi 27 trận bất bại của tuyển Việt Nam.

Điều đáng lưu ý không chỉ nằm ở tỷ số. Sau thất bại tại ASEAN Championship, Thái Lan không mất nhiều thời gian để điều chỉnh và trở lại vị thế cạnh tranh ở nhóm đầu.

Thái Lan trở lại quá nhanh

Khoảng thời gian giữa hai lượt chung kết ASEAN Cup và trận tái đấu tại FIFA ASEAN Cup chỉ hơn một tháng. Quãng thời gian ấy không đủ để thay đổi cả một nền bóng đá, nhưng đủ để thấy khả năng phản ứng của một đội tuyển.

Dưới thời Anthony Hudson, Thái Lan đưa Chanathip Songkrasin trở lại, tiếp tục sử dụng Sarach Yooyen, Supachok Sarachat và kết hợp thêm những gương mặt mới như Jude Soonsup-Bell. Phần lớn bộ khung vẫn đến từ các CLB trong nước, bên cạnh một số cầu thủ thi đấu ở nước ngoài.

Đây là điểm khiến Thái Lan đáng để Việt Nam quan tâm hơn Indonesia.

Indonesia hiện sở hữu nguồn cầu thủ kiều bào rộng, nhiều người được đào tạo hoàn toàn tại châu Âu. Cách làm này giúp đội tuyển tăng nhanh chất lượng về thể hình, tốc độ và kỹ năng cá nhân.

Thái Lan đi theo con đường gần với Việt Nam hơn. Thai League vẫn là nguồn cung cấp chính cho đội tuyển, trong khi những cầu thủ ra nước ngoài thi đấu đóng vai trò bổ sung chất lượng.

Vì vậy, những gì Thái Lan làm được có ý nghĩa tham khảo trực tiếp hơn với bóng đá Việt Nam. Hai nền bóng đá cùng dựa nhiều vào giải quốc nội, cùng đặt mục tiêu đứng đầu Đông Nam Á và đều muốn đưa thêm cầu thủ sang những môi trường mạnh hơn.

FIFA ASEAN Cup cho thấy nền tảng ấy của Thái Lan vẫn đủ tốt để họ phục hồi rất nhanh sau một giải đấu thất bại.

Thái Lan vẫn cạnh tranh ngang ngửa với Indonesia trong trận chung kết dù phải chơi thiếu người ở cuối thời gian thi đấu chính thức.

Trận chung kết với Indonesia cũng phản ánh điều này. Thái Lan phải chơi trên sân Bung Karno chật kín khán giả, sau đó mất Nicholas Mickelson vì thẻ đỏ ở cuối thời gian thi đấu chính thức, nhưng vẫn kéo trận đấu tới loạt luân lưu.

Indonesia mở tỷ số ở phút 84, Iklas Sanron gỡ hòa ba phút sau. Sang hiệp phụ, Peeradol Chamrasamee giúp Thái Lan vượt lên 2-1 trước khi Elkan Baggott cân bằng tỷ số 2-2 ở phút 116. Indonesia cuối cùng thắng trên chấm 11 m, nhưng diễn biến trận đấu cho thấy Thái Lan vẫn đủ sức cạnh tranh ngang ngửa với nhà vô địch.

Việt Nam chưa thể xem như đã vượt qua Thái Lan

Sau chức vô địch ASEAN Cup, việc nhìn hai chiến thắng trước Thái Lan như dấu hiệu Việt Nam đã vượt lên là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, chỉ hơn một tháng sau, chính đối thủ này thắng Việt Nam 2-0 rồi tiến tới chung kết FIFA ASEAN Cup.

Kết quả ấy không đủ để khẳng định Thái Lan mạnh hơn Việt Nam, nhưng cũng cho thấy một chức vô địch chưa thể tạo ra khoảng cách rõ ràng giữa hai đội.

Thắng một đối thủ trong một giải đấu và vượt qua họ về nền tảng là hai câu chuyện khác nhau. Thành tích ở một giải phụ thuộc vào phong độ, lực lượng và những khoảnh khắc trong vài trận, còn sức mạnh lâu dài nằm ở chất lượng giải VĐQG, đào tạo trẻ, chiều sâu lực lượng và khả năng liên tục sản sinh cầu thủ tốt.

Thái Lan vẫn duy trì được những yếu tố này. Họ có thể thay HLV, điều chỉnh một phần nhân sự nhưng vẫn nhanh chóng trở lại trận chung kết, cho thấy hệ thống phía sau đội tuyển chưa mất đi khả năng cung cấp cầu thủ và duy trì tính cạnh tranh.

Việt Nam cũng đang làm mới lực lượng dưới thời Kim Sang-sik, nhưng FIFA ASEAN Cup để lộ một vấn đề. Khi Xuân Son, Quang Hải hoặc một số trụ cột không có mặt hay không đạt trạng thái tốt nhất, chất lượng đội hình giảm khá rõ.

Khoảng cách giữa đội hình mạnh nhất và nhóm thay thế vì thế vẫn cần được thu hẹp.

Indonesia vô địch nhờ nguồn lực ngày càng mạnh, nhưng Thái Lan vẫn là đối thủ có nền tảng và cách phát triển gần với Việt Nam hơn.

Indonesia tất nhiên vẫn là đối thủ mà Việt Nam phải theo dõi sát. Nhà vô địch FIFA ASEAN Cup sở hữu nguồn nhân lực lớn, nhiều cầu thủ trưởng thành tại châu Âu và từng thắng Việt Nam ba trận liên tiếp ở Asian Cup cùng vòng loại World Cup trong năm 2024.

Nhưng Indonesia hiện đi theo một hướng phát triển khá đặc biệt trong khu vực. Nguồn cầu thủ kiều bào giúp họ tăng chất lượng với tốc độ mà không phải nền bóng đá Đông Nam Á nào cũng có thể sao chép.

Thái Lan gần Việt Nam hơn về cách xây dựng đội tuyển, nên cũng là phép so sánh đáng quan tâm hơn. Hai đội đã cạnh tranh vị trí dẫn đầu khu vực trong nhiều năm và mỗi lần Việt Nam tạo được ưu thế, Thái Lan thường tìm cách trở lại khá nhanh.

FIFA ASEAN Cup một lần nữa cho thấy điều ấy. Indonesia rời giải với chiếc cúp, còn Thái Lan không có danh hiệu nhưng đã thắng Việt Nam, vào chung kết và chỉ thua trên chấm luân lưu sau một trận phải chơi thiếu người.

Với tuyển Việt Nam, chức vô địch của Indonesia cho thấy một đối thủ đang tiến rất nhanh. Nhưng sự trở lại của Thái Lan mới là lời nhắc gần nhất rằng cán cân giữa hai nền bóng đá chưa nghiêng hẳn về bên nào.

Highlights Indonesia 2-2 Thái Lan (luân lưu 4-2) Tối 5/10, Indonesia đánh bại Thái Lan 4-2 trên chấm luân lưu sau khi hòa nhau 2-2 ở 120 phút thi đấu chính thức, qua đó lên ngôi vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.