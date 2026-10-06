Mất liên lạc gần 10 năm, người đàn ông Gia Lai được tìm thấy ở Quảng Trị

Ngày 6/10, Công an xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị vừa hoàn tất thủ tục xác minh, bàn giao anh Thân Trung Nhân (SN 1977, trú thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) cho gia đình sau gần 10 năm mất liên lạc.

Sau gần 10 năm mất liên lạc, anh Thân Trung Nhân được người thân nhận diện và đón về quê.

Trước đó, trong quá trình tuần tra, kiểm soát địa bàn, Công an xã Kim Ngân phát hiện một người đàn ông có họ tên, đặc điểm và nơi cư trú trùng khớp với thông tin về anh Nhân, người được gia đình trình báo mất liên lạc từ năm 2016.

Công an xã Kim Ngân sau đó phối hợp Công an xã Tây Sơn xác minh nhân thân, làm rõ lai lịch người đàn ông. Qua xác minh ban đầu, nhiều thông tin và đặc điểm của người này phù hợp với dữ liệu do gia đình anh Nhân cung cấp.

Công an xã Kim Ngân đã thông báo cho gia đình, hướng dẫn người thân đến Quảng Trị để xác minh và nhận người.

Ngày 6/10, ông Thân Trọng Tính (57 tuổi) và ông Thân Trọng Nghĩa (37 tuổi, cùng trú thôn Phú Phong, xã Tây Sơn, tỉnh Gia Lai) đến Công an xã Kim Ngân làm việc. Qua đối chiếu thông tin và nhận diện trực tiếp, gia đình xác nhận người đàn ông được phát hiện chính là anh Thân Trung Nhân.

Anh Thân Trung Nhân (đứng thứ 3 từ trái sang) được gia đình đón về sau gần 10 năm không có tin tức.

Sau khi đối chiếu thông tin, xác minh nhân thân và nhận diện trực tiếp, gia đình xác nhận người đàn ông được Công an xã Kim Ngân phát hiện chính là anh Thân Trung Nhân.

Theo người thân, năm 2016, anh Nhân rời quê đi làm công nhân tại một doanh nghiệp xi măng ở tỉnh Quảng Nam. Đến ngày 20/12/2016, gia đình mất liên lạc với anh.

Trong gần 10 năm qua, người thân nhiều lần tìm kiếm anh Nhân qua các kênh thông tin đại chúng và trực tiếp tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Người thân anh Thân Trung Nhân có mặt tại Công an xã Kim Ngân để xác minh, nhận lại người thân sau gần 10 năm mất liên lạc.

Do gia đình ở xa, việc đi lại gặp nhiều khó khăn, UBND xã Kim Ngân và Công an xã đã hỗ trợ kinh phí để thân nhân anh Nhân đến Quảng Trị làm thủ tục đón anh về quê.

Tại thời điểm bàn giao, anh Nhân tỉnh táo, minh mẫn, sức khỏe ổn định. Công an xã Kim Ngân đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và bàn giao anh Nhân cho người thân đưa về gia đình.