Tuyên án tử hình đối tượng sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên toà.

Theo cáo trạng, Đức Anh và Đ.T.P.A. (17 tuổi, ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh) có quan hệ tình cảm với nhau nhưng sau đó cô gái đã chủ động chia tay. Vì vậy, Đức Anh nảy sinh ý định sát hại người yêu cũ.

Tối 2/9, sau khi uống rượu cùng nhóm bạn, Đức Anh lên xe anh N.M.N. và nói dối nhờ chở đến nhà chị P.A. để đòi nợ. Trên đường đi, Đức Anh ghé nhà lấy 1 cây kiếm Nhật và 1 con dao nhưng không cho anh N. biết.

Khi thấy ông Đ.V.R. (cha của P.A.) đi làm về chạy xe vào nhà, Đức Anh nói ý định giết người, anh N. liền can ngăn và chở Đức Anh về nhà.

Rạng sáng 3/9, Đức Anh một mình mang theo hung khí quay lại nhà người yêu cũ với ý định đột nhập vào bên trong. Bị ông Đ.V.R. phát hiện, dọa báo công an.

Sau đó, Đức Anh chuyển hướng sang căn nhà của gia đình anh Quang, hàng xóm của người yêu cũ. Khi vào bên trong thì bị anh Quang phát hiện nên Đức Anh dùng hung khí tấn công chủ nhà.

Anh Quang chống trả nhưng Đức Anh vẫn tiếp tục truy đuổi, chém nhiều nhát khiến nạn nhân có 31 vết thương, tổn thương cơ thể 76%.

Sau khi tấn công anh Quang, Đức Anh tiếp tục quay vào nhà, lần lượt sát hại vợ và hai con của nạn nhân. Vụ việc khiến 3 mẹ con tử vong, trong đó có hai cháu nhỏ 11 tuổi và 1 tuổi.

Hội đồng xét xử tuyên án tử hình bị cáo Nguyễn Đức Anh.

Hội đồng xét xử xác định hành vi của Nguyễn Đức Anh có nhiều tình tiết định khung tăng nặng, gồm giết 2 người trở lên, giết người dưới 16 tuổi, có tính chất côn đồ, thực hiện hành vi một cách man rợ và cố tình thực hiện tội phạm đến cùng, đặc biệt nguy hiểm đến xã hội, xâm phạm đến quyền được sống của người khác.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại phiên toà.

Sau khi xem xét toàn diện nội dung vụ án, đánh giá tính chất, mức độ hành vi phạm tội cùng các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh tử hình về tội “Giết người” quy định tại khoản 1 Điều 123, Bộ luật Hình sự, và 6 năm tù về tội “Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” quy định tại khoản 1 Điều 304 Bộ luật Hình sự. Tổng hợp hình phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh phải chấp hành là tử hình.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh có trách nhiệm bồi thường thiệt hại với gia đình bị hại tổng số tiền hơn 1,1 tỷ đồng.