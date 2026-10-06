Xét xử bị cáo sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai

Khoảng 7h30, lực lượng Công an dẫn giải bị cáo Nguyễn Đức Anh đến phòng xét xử. Công tác bảo đảm an ninh, trật tự được triển khai nghiêm ngặt tại khu vực TAND TP Đồng Nai.

Ngay từ sáng sớm, rất đông người dân đã đến theo dõi phiên tòa. Do số lượng người đến quá đông, lực lượng chức năng rất vất vả trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và phục vụ công tác xét xử.

Người dân chen chân phía trước TAND TP Đồng Nai chờ vào dự phiên xét xử.

Theo luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị hại, anh Nguyễn Viết Quang - nạn nhân sống sót trong vụ án không thể trực tiếp đến dự phiên tòa do sức khỏe và tâm lý hiện chưa ổn định. Phía gia đình các bị hại có người đại diện tham dự phiên tòa.

Các nạn nhân trong vụ án gồm: anh Nguyễn Viết Quang (ngụ ấp Bùi Chu, xã Bình Minh, TP Đồng Nai), bị thương tích 76%; chị Hồ Thị Mai (vợ anh Quang) và hai con là cháu N.T.H (SN 2015) và cháu N.N.H (SN 2025) đã tử vong.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân TP Đồng Nai, đầu năm 2026, Nguyễn Đức Anh có quan hệ tình cảm với em P.A (SN 2009, thường trú tại ấp Bùi Chu, xã Bình Minh). Tuy nhiên, đến đầu tháng 7/2026, P.A chủ động chia tay Đức Anh.

Chiều 2/9, Đức Anh cùng Nguyễn Minh Nhật (ngụ phường Long Bình) và một số người bạn tổ chức uống rượu. Trong lúc uống rượu, Đức Anh khóc và nói bị P.A chia tay nên có ý định sát hại P.A để trả thù, nhưng được mọi người can ngăn.

Tối cùng ngày, Đức Anh nói dối nhờ Nhật chở đến ấp Bùi Chu để đòi số tiền 5 triệu đồng. Sau đó, Đức Anh tiếp tục nhờ Nhật chở về nhà lấy đồ nhưng không nói rõ lấy đồ gì. Tại nhà, Đức Anh lấy một cây kiếm Nhật và một con dao Thái Lan, giấu trong người rồi yêu cầu Nhật chở đi vòng quanh nhà P.A khoảng 3 vòng để quan sát, tìm cách đột nhập vào nhà nhằm sát hại P.A. Khi thấy ông Đinh Văn Rung, bố của P.A đi làm về, Đức Anh nói với Nhật: “Để tao thịt ông này, ông này là cha của thằng thiếu nợ tao”. Nhật can ngăn và chở Đức Anh về nhà.

Công an và đại diện Viện kiểm sát đưa đối tượng đến hiện trường vụ án trong quá trình điều tra.

Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh đeo khẩu trang, mang theo 2 con dao Thái Lan rồi đi xe máy đến nhà P.A. Tại đây, Đức Anh trèo qua tường rào lên mái nhà, định chui qua giếng trời để đột nhập nhưng không thực hiện được do cửa đã khóa.

Phát hiện sự việc, ông Rung lên tiếng khuyên ngăn và dọa báo Công an. Đức Anh không sợ mà tiếp tục di chuyển trên mái nhà của anh Nguyễn Viết Quang, sát bên nhà ông Rung rồi trèo qua ban công tầng 2, mở cửa đột nhập vào bên trong.

Khi xuống tầng trệt, Đức Anh gặp anh Quang đang đứng ở cửa phía sau nhà. Anh Quang hô lớn “ai vậy”, nhưng Đức Anh không trả lời mà cầm 2 dao Thái Lan lao vào tấn công. Anh Quang bỏ chạy về phía khu vực nhà vệ sinh để tránh né. Trong lúc chống trả, anh Quang dùng dao chém trúng vùng trán Đức Anh gây rách da. Khi hai bên xô xát, anh Quang làm rơi dao. Đức Anh nhặt con dao này rồi tiếp tục truy đuổi khiến anh Quang phải bỏ chạy và sau đó gục xuống.

Tiếp đó, Đức Anh đuổi đến khu vực cửa phòng ngủ, dùng dao đâm vào vùng nguy hiểm của chị Hồ Thị Mai khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Chưa dừng lại, Đức Anh tiếp tục đi vào phòng ngủ, dùng dao chém liên tiếp hai cháu N.T.H. và N.N.H, khiến cả hai tử vong.

Sau khi gây án, Nguyễn Đức Anh bị Công an TP Đồng Nai bắt giữ. Quá trình điều tra, Đức Anh khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội và thừa nhận không quen biết, không có mâu thuẫn với các nạn nhân.

Cáo trạng xác định, đối với tội “Giết người”, Đức Anh bị truy tố với nhiều tình tiết tăng nặng, thực hiện tội phạm một cách man rợ và có tính chất côn đồ. Bị cáo còn bị áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự là cố tình thực hiện tội phạm đến cùng.

Bị cáo Nguyễn Đức Anh được dẫn giải tới tòa.