Trung Nam bị phạt do chậm công bố thông tin trái phiếu

Tòa nhà văn phòng cho thuê DITP Tower do Công ty CP Trung Nam (Trung Nam Land) đầu tư và vận hành tại TP.Đà Nẵng ẢNH: TRUNGNAMGROUP

Theo quyết định, Công ty CP Trung Nam có trụ sở tại tầng 3, Tòa nhà Indochina Riverside Tower, số 74 Bạch Đằng, phường Hải Châu, TP. Đà Nẵng. Doanh nghiệp bị xác định đã chậm công bố thông tin từ 10 ngày làm việc trở lên so với thời hạn quy định.

Các thông tin chậm công bố liên quan đến nhiều báo cáo trong giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025. Trong đó có báo cáo tài chính; báo cáo tình hình sử dụng nguồn vốn từ phát hành trái phiếu; tình hình thanh toán gốc, lãi trái phiếu; báo cáo kiểm toán việc sử dụng vốn huy động từ phát hành trái phiếu và báo cáo thực hiện các cam kết với người sở hữu trái phiếu.

Việc chậm công bố thông tin được cơ quan quản lý xác định là hành vi vi phạm quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của tổ chức phát hành trái phiếu.

Đáng chú ý, hồi tháng 8, một doanh nghiệp khác thuộc hệ sinh thái Trungnam Group là Công ty CP Đầu tư và Phát triển Năng lượng Trung Nam, có địa chỉ tại 7A/68 Thành Thái, phường Diên Hồng, TP.HCM, cũng bị phạt 92,5 triệu đồng với hành vi tương tự.

Theo Thanh tra Chứng khoán Nhà nước, doanh nghiệp này chậm công bố thông tin dưới 10 ngày làm việc đối với các tài liệu liên quan đến việc gia hạn kỳ hạn trái phiếu mã EDICB2325001 và thay đổi điều kiện, điều khoản của lô trái phiếu này.