Chồng Taylor Swift gặp chấn thương

Theo People, trong trận đấu mới nhất giữa Kansas City Chiefs và Atlanta Falcons diễn ra vào ngày 15/11 (giờ địa phương), cầu thủ Travis Kelce gặp chấn thương, phải rời sân ngay trong hiệp một.

Theo các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội, sự cố xảy ra sau một pha tranh chấp quyết liệt. Hậu vệ DeMarcco Hellams của đội Falcons đã thực hiện cú truy cản và cố giữ chặt lấy chân của Kelce khi cả hai cùng ngã xuống sân. Kelce gặp chấn thương ở vùng mắt cá chân.

Travis Kelce, chồng Taylor Swift giữ vững phong độ thi đấu. Ảnh: Shutterstock.

Ngay sau tình huống va chạm, Kelce di chuyển khó khăn vào phòng thay đồ để đội ngũ y tế kiểm tra chuyên sâu. Trên nền tảng X, ban huấn luyện Kansas City Chiefs thông báo tình trạng của anh ở mức "bỏ ngỏ khả năng trở lại". Cùng chung cảnh ngộ trong hiệp đấu này còn có Jared Wiley - một cầu thủ cùng vị trí khác của Chiefs. Anh cũng dính chấn thương mắt cá chân phải, buộc phải rời sân bằng xe chuyên dụng và chính thức bị loại khỏi phần còn lại của trận đấu vào cuối hiệp một.

May mắn, sau thời gian được chăm sóc y tế, Kelce đã hồi phục và quay trở lại sân thi đấu khi hiệp hai còn hơn 7 phút.

Nhờ pha bắt bóng thành công ở cự ly 23 yard từ đường chuyền của tiền vệ ngôi sao Patrick Mahomes ngay trong đợt tấn công đầu tiên, Kelce đã thiết lập cột mốc 200 trận liên tiếp có ít nhất một pha bắt bóng thành công.

Trước đó không lâu, vào tháng 9, Kelce cũng đi vào lịch sử giải bóng bầu dục nhà nghề Mỹ (NFL). Fanpage chính thức của Chiefs từng tự hào vinh danh anh ở vị trí số 1, vượt qua hàng loạt huyền thoại như Marshall Faulk, Larry Centers, Terrell Owens, Steve Smith và Larry Fitzgerald.

Chia sẻ với tờ The Kansas City Star về thành tích này, Kelce bày tỏ sự bất ngờ và phấn khích: "Tôi thực sự không hề hay biết. Thật tuyệt vời khi được xếp chung hàng ngũ với những cái tên như Marshall Faulk, Larry Fitz hay Terrell Owens. Họ là những thần tượng tôi từng dõi theo từ nhỏ và chính họ đã nuôi dưỡng tình yêu của tôi dành cho bộ môn này".

Bên cạnh sự nghiệp thăng hoa, đời sống cá nhân của Kelce cũng nhận được sự quan tâm lớn. Trong trận đấu hồi tháng 9, nữ ca sĩ Taylor Swift đã có mặt trên khán đài để cổ vũ chồng. Khi chứng kiến Kelce ghi điểm đầu tiên của mùa giải 2026, giọng ca 36 tuổi đã nhảy cẫng lên ăn mừng, chỉ tay vào chiếc nhẫn cưới và hào hứng nói: "Đó là chồng tôi đấy".